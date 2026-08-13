“Por guapo, me confundieron”: Así cayó “El Diablo”, acusado de matar a Roberto Chavarría en un asalto en Olanchito

Dos hombres fueron capturados por su presunta vinculación con el asesinato de Roberto Chavarría en Olanchito. Uno de ellos es alias “El Diablo”.
El crimen de Roberto Chavarría Moreno quedó captado por cámaras de seguridad el pasado 10 de agosto. El hecho ocurrió en el interior del supermercado Rosmery. ¿Cómo fue la captura de “El Diablo”, señalado como principal sospechoso?
El joven, de 21 años de edad, se mostró sonriente ante las cámaras de los medios de comunicación y, al ser entrevistado, aseguró: “Soy inocente, soy mecánico”.
Al consultarle por qué las autoridades lo vinculaban con el crimen, respondió: “Por guapo, me confundieron”, dijo el sospechoso
El joven fue identificado como Jesús Daniel Tróchez, conocido en el mundo delictivo con el alias de “El Diablo”. Junto a él también fue capturado Carlos Eduardo Zaldívar Cervantes, alias “El Texas”.
Los dos sospechosos fueron capturados tras una serie de allanamientos ejecutados por agentes de la Policía Nacional. Información preliminar indica que “El Diablo” se habría refugiado en el interior de un hotel ubicado en el centro de Olanchito.Al consultarle por qué las autoridades lo vinculaban con el crimen, respondió: “Por guapo, me confundieron”, dijo el sospechoso.
Pese a las dos detenciones previas, “El Diablo” había recuperado su libertad. En esta ocasión, las autoridades lo señalan como sospechoso del asesinato de Roberto Chavarría.
Por su parte, las autoridades revelaron que “El Diablo” cuenta con antecedentes delictivos. Ya había sido capturado anteriormente en Olanchito y posteriormente en La Ceiba por diferentes delitos.
De acuerdo con las investigaciones, Roberto Chavarría se acercó al asaltante para pedirle que se retirara tranquilamente. Sin embargo, el atacante le disparó en varias ocasiones, dejándolo gravemente herido. Posteriormente, Chavarría falleció en un centro asistencial.
El crimen ocurrió el pasado 10 de agosto durante un asalto a mano armada perpetrado en las instalaciones del supermercado Rosmery, en Olanchito, departamento de Yoro.