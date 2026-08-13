“Por guapo, me confundieron”: Así cayó “El Diablo”, acusado de matar a Roberto Chavarría en un asalto en Olanchito

Los dos sospechosos fueron capturados tras una serie de allanamientos ejecutados por agentes de la Policía Nacional. Información preliminar indica que “El Diablo” se habría refugiado en el interior de un hotel ubicado en el centro de Olanchito.Al consultarle por qué las autoridades lo vinculaban con el crimen, respondió: “Por guapo, me confundieron”, dijo el sospechoso.