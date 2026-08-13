A un año de graduarse: sepultan a Marvin Fernández, estudiante de Derecho asesinado en SPS

El estudiante de Derecho asesinado en San Pedro Sula el pasado martes 11 de agosto, al interior de un bufete, fue sepultado este jueves 13 de agosto.
El sepelio de Marvin Omar Fernández se llevó a cabo con la presencia de familiares y amigos. Su último adiós tuvo lugar en un cementerio de San Pedro Sula, donde sus seres queridos llegaron para despedirlo.
En medio del dolor y la tristeza, familiares y amigos se trasladaron hasta el cementerio para darle el último adiós a Marvin, quien además de desempeñarse como chef estaba a tan solo un año de culminar sus estudios para convertirse en abogado.
El hombre, de 45 años de edad, fue asesinado en el bufete de su esposa. Las investigaciones del caso avanzan y las autoridades ya recopilan videos de las cámaras del sistema 911, así como de otros establecimientos ubicados en la zona.
El crimen ocurrió minutos antes de las 3:00 de la tarde del martes 11 de agosto. El sicario ingresó a las oficinas, ubicadas en el barrio El Centro de San Pedro Sula, sacó una pistola de una mochila y le disparó en la cabeza y otras partes del cuerpo.
Marvin decidió cerrar su restaurante en 2024 para dedicarse por completo a sus estudios de Derecho y trabajar junto a su esposa, quien ya ejercía como abogada.
Los videos de las cámaras de seguridad captaron el momento del crimen y posteriormente permitieron reconstruir parte de la ruta de escape del sicario. Tras huir a pie, el sospechoso se encontró con otro hombre y ambos escaparon a bordo de un taxi.
Las autoridades manejan como principal hipótesis que el sicario habría cometido un error de objetivo, pues presuntamente buscaba a un abogado llamado Óscar, quien también opera su firma en el mismo edificio.
Las cámaras de seguridad también han permitido establecer algunas características del sospechoso. De acuerdo con las imágenes revisadas, el sicario utilizaba una gorra negra y tenía barba.
Sus familiares y amigos lo recuerdan con pesar, mientras en redes sociales también han destacado algunas de las acciones que realizaba. En las publicaciones del restaurante que había inaugurado se conoció que destinaba parte de sus ganancias a realizar donaciones a personas que necesitaban ayuda.
Dado que, previo al ataque, el sicario le preguntó: “¿Vos sos Óscar?” y posteriormente dijo: “Aquí está el pago de tu deuda”, las autoridades manejan como principal hipótesis que el hombre habría sido confundido con otra persona.
Hasta el momento, las autoridades avanzan con las investigaciones del caso. Aunque ya existen pistas sobre la ruta que habría tomado el sospechoso tras cometer el crimen y algunas de sus características físicas, todavía no se ha reportado ninguna captura y tampoco ha salido a la luz su rostro.