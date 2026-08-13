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Cámaras del 911 revelan la ruta de escape del sicario que mató a Marvin Fernández en SPS

Una revisión de las cámaras de seguridad permitió conocer las características del sospechoso y la ruta que tomó tras matar al estudiante de Derecho Marvin Omar Fernández

  • Actualizado: 13 de agosto de 2026 a las 14:20
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Varias cámaras de seguridad, tanto del Sistema Nacional de Emergencias 911 como de otros establecimientos, fueron revisadas por las autoridades y revelaron cuál fue la ruta que tomó el sicario que asesinó al estudiante de Derecho Marvin Omar Fernández.

 Foto: Redes sociales
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De acuerdo con las autoridades, las pruebas audiovisuales con las que cuentan muestran que el sicario que asesinó a Marvin Omar Fernández huyó a pie de la escena del crimen tras dispararle.

 Foto: Héctor Paz/ EL HERALDO
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Tras salir del bufete ubicado en el barrio El Centro de San Pedro Sula y recorrer varios metros a pies, el sospechoso se encontró con otro individuo.

 Foto: Héctor Paz/ EL HERALDO
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Las grabaciones analizadas por las autoridades indican que posteriormente ambos hombres abordaron un taxi y escaparon con rumbo al sur de San Pedro Sula.

 Foto: Héctor Paz/ EL HERALDO
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Fue exactamnete a una cuadra de donde ocurrió el crimen, de acuerdo con las imágenes del Sistema Nacional de Emergencias 911 y de cámaras de establecimientos comerciales de la zona, cuando el sospechoso se encontró con otro individuo y ambos comenzaron a caminar con paso apresurado hacia la 5 avenida.

 Foto: Redes sociales
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Las grabaciones a las que tuvieron acceso las autoridades también permitieron conocer algunas características físicas y la vestimenta del hombre que asesinó al estudiante de Derecho.

 Foto: Héctor Paz/ EL HERALDO
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Según las grabaciones, el hombre llevaba puesta una gorra negra, tenía barba y, por su contextura física, aparentaba ser una persona joven.

 Foto: Héctor Paz/ EL HERALDO
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Las autoridades aseguran que el ataque ocurrió en cuestión de segundos. Fernández fue asesinado dentro del bufete de su esposa, quien también es abogada, ubicado en la 6 avenida, entre la 4 y 5 calles suroeste, en el barrio El Centro de San Pedro Sula.

 Foto: Héctor Paz/ EL HERALDO
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Cuando el hombre ingresó al bufete, lo primero que preguntó fue: "Vos sos Oscar". Posteriormente, sacó el arma de fuego que llevaba en la mochila y le dijo: "Aquí está tu deuda". Luego le disparó en la cabeza y en otras partes del cuerpo.

 Foto: Héctor Paz/ EL HERALDO
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Hasta el momento, las imágenes de las cámaras de seguridad forman parte de las evidencias recopiladas por las autoridades. El crimen ocurrió el pasado 11 de agosto en el barrio El Centro de San Pedro Sula.

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Fernández era un hombre de 45 años de edad. Años atrás tenía un restaurante de comida oriental, pero lo cerró para dedicarse a terminar su carrera como abogado.

 Foto: Redes sociales
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La hipótesis que se maneja hasta el momento es que el sicario que asesinó al estudiante de Derecho se habría equivocado de víctima, ya que en ese edificio funciona el despacho de un abogado que se llama Oscar.

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