Era empleada de DICTA: Drides Ulloa, madre asesinada en Ajuterique, Comayagua

Antes de comenzar su jornada de trabajo, Drides Ulloa fue asesinada a disparos por desconocidos en Comayagua. Las autoridades investigan quiénes estarían detrás de su muerte. Esto se sabe del caso.
Drides Ondina Ulloa Hernández se levantó muy temprano para cumplir con su jornada laboral este jueves 13 de agosto de 2026, sin imaginarse que, de camino hacia su trabajo, perdería la vida de manera violenta.
Ulloa Hernández laboraba en el área de aseo de la Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA) en Ajuterique, Comayagua, en la zona central de Honduras.
El crimen ocurrió en la carretera que conduce hacia el municipio de Ajuterique, a la altura de las instalaciones de DICTA y a escasa distancia de la sede del Ministerio Público.
Versiones preliminares indican que Ulloa Hernández se bajó de una motocicleta y comenzó a caminar por el sector rumbo a su trabajo, cuando fue interceptada por un sujeto armado.
La mujer murió tras ser herida de bala y quedó tendida en el suelo a la orilla de la vía pública.
Familiares llegaron al lugar y lo cubrieron mientras esperaban la llegada de las autoridades.
Agentes de la Policía Nacional y de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) se desplazaron hasta la escena y acordonaron el sector para comenzar con las investigaciones.
Hasta el momento, se desconoce el móvil del crimen, así como la identidad del sospechoso que habría acabado con la vida de Drides, madre de dos menores.
Personas que en vida conocieron a Drides lamentaron su muerte y destacaron que siempre fue una mujer "muy humilde y trabajadora".