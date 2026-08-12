Capturan en SPS a "La Chela" con 67 envoltorios de supuesta droga y dinero en efectivo

Una joven fue detenida en San Pedro Sula con 67 envoltorios de diversa droga y dinero en efectivo, informó la Policía Militar del Orden Público (PMOP). ¿Qué se sabe de ella?
La Policía Militar del Orden Público (PMOP) informó que continuán los operativos contra grupos delictivos y en las últimas horas se capturó a una joven de 23 años.
La joven es conocida con el alias de “La Chela” y fue detenida en la colonia Valle de Sula #2, en San Pedro Sula, Cortés, durante un patrullaje realizado por elementos del Tercer Batallón de Policía Militar del Orden Público (PMOP).
Según la Policía Militar del Orden Público (PMOP), a la sospechosa se le decomisaron supuesta droga y 12,000 lempiras en efectivo.
La detenida es originaria de la colonia La Unión, de San Pedro Sula, y de acuerdo con el reporte militar es señalada como presunta integrante activa de la estructura criminal Mara Salvatrucha (MS-13).
Durante el procedimiento, los agentes encontraron 39 envoltorios de plástico transparente que contenían polvo blanco, supuesta cocaína.
También se le decomisó cinco envoltorios conteniendo piedras de color blanco, supuesto crack, detalló la PMOP.
A su vez, 23 envoltorios conteniendo hierba seca, supuesta marihuana. La detenida y los indicios decomisados serán puestos a disposición de la Fiscalía correspondiente, para continuar con el procedimiento legal establecido.
Junto con los presuntos estupefacientes fueron encontrados 12,000 lempiras en billetes de diferentes denominaciones.
A “La Chela” se le supone responsable del delito de tráfico de drogas. Será el Ministerio Público y los tribunales competentes los que determinen su responsabilidad conforme avance el proceso.