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Capturan en SPS a "La Chela" con 67 envoltorios de supuesta droga y dinero en efectivo

La joven de tan solo 23 años es vinculada con la Mara Salvatrucha (MS-13), según la Policía Militar

  • Actualizado: 12 de agosto de 2026 a las 16:35
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Una joven fue detenida en San Pedro Sula con 67 envoltorios de diversa droga y dinero en efectivo, informó la Policía Militar del Orden Público (PMOP). ¿Qué se sabe de ella?

 Fotos: Cortesía redes
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La Policía Militar del Orden Público (PMOP) informó que continuán los operativos contra grupos delictivos y en las últimas horas se capturó a una joven de 23 años.

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La joven es conocida con el alias de “La Chela” y fue detenida en la colonia Valle de Sula #2, en San Pedro Sula, Cortés, durante un patrullaje realizado por elementos del Tercer Batallón de Policía Militar del Orden Público (PMOP).

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Según la Policía Militar del Orden Público (PMOP), a la sospechosa se le decomisaron supuesta droga y 12,000 lempiras en efectivo.

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La detenida es originaria de la colonia La Unión, de San Pedro Sula, y de acuerdo con el reporte militar es señalada como presunta integrante activa de la estructura criminal Mara Salvatrucha (MS-13).

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Durante el procedimiento, los agentes encontraron 39 envoltorios de plástico transparente que contenían polvo blanco, supuesta cocaína.

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También se le decomisó cinco envoltorios conteniendo piedras de color blanco, supuesto crack, detalló la PMOP.

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A su vez, 23 envoltorios conteniendo hierba seca, supuesta marihuana. La detenida y los indicios decomisados serán puestos a disposición de la Fiscalía correspondiente, para continuar con el procedimiento legal establecido.

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Junto con los presuntos estupefacientes fueron encontrados 12,000 lempiras en billetes de diferentes denominaciones.

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A “La Chela” se le supone responsable del delito de tráfico de drogas. Será el Ministerio Público y los tribunales competentes los que determinen su responsabilidad conforme avance el proceso.

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