Investigan si sicario que mató a Marvin Fernández dejó su celular en la escena del crimen

Un estudiante de Derecho de 45 años, identificado como Marvin Omar Fernández, fue asesinado de varios impactos de bala la tarde del martes 11 de agosto, dentro de un bufete jurídico donde laboraba junto a su esposa, en el barrio El Centro de San Pedro Sula.
El sicario que ingresó al bufete y asesinó a Fernández pudo haber cometido un error que ahora es investigado por las autoridades, según información proporcionada a EL HERALDO.
Una fuente policial informó a EL HERALDO que en la escena del crimen del estudiante de Derecho fueron hallados dos teléfonos celulares, los cuales están siendo inspeccionados por peritos para determinar si alguno pertenece al sospechoso.
Testimonios recabados por las autoridades indican que el sicario le preguntó a Fernández: "¿Vos sos Óscar?", y luego disparó contra él, frente a las demás personas que se encontraban en el interior de la oficina.
El hombre de 45 años sufrió heridas de bala en el tórax y la cabeza. Tras cometer el crimen, el asesino huyó del edificio y posteriormente abordó una motocicleta en la 4 calle para escapar del sector.
Autoridades revisarán las cámaras de sefuirdad dentro del bufete. Los familiares de la víctima informaron que, antes del crimen, Fernández acudió a una agencia bancaria para realizar diligencias relacionadas con trámites que efectuaba junto a su esposa.
En enero de 2024, la víctima abrió un restaurante en San Pedro Sula especializado en gastronomía oriental y comida japonesa. Sin embargo, decidió cerrar el negocio para centrarse en su formación profesional como abogado.
A Fernández le faltaba aproximadamente un año para concluir la carrera de Derecho. Cabe destacar que en el mismo bufete donde laboraba también había otro abogado llamado Óscar. Las autoridade sinvestigan varias hipótesis del caso.
Familiares de la víctima informaron que Fernández no había recibido amenazas de nadie, tampoco tenía conflictos que pudieran haber puesto en riesgo su vida y aseguraron que no tenía enemigos.
El crimen contra Fernández ocurrió al rededor de las 2:40 de la tarde, en un edificio ubicado en la 6 avenida.