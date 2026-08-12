Lo apuñalaron en varias partes de su cuerpo: sangriento crimen de Rony Escobar, dirigente del PN

"Algunos no vamos primero y algunos después, pero doy gracias a Dios por haber conocido un varón que cuando brindó su amistad fue una sincera amistad. Que siempre dio sus mejores consejos para que en esta vida uno no fracasara. Con mi mano en mi corazón y con un gran dolor en mi alma te digo hasta pronto, Rony Escobar. Fuiste un gran ser humano... increíble. Hasta dónde puede llegar la malicia y la envidia", escribió Marco Powell en Facebook.