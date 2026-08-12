Lo apuñalaron en varias partes de su cuerpo: sangriento crimen de Rony Escobar, dirigente del PN

Un reconocido dirigente del Partido Nacional fue asesinado de forma sangrienta en el departamento de Comayagua la noche del pasado 11 de agosto de 2026. ¿Qué se sabe del crimen?
La víctima fue identificada como Rony Escobar, quien fue una figura destacada dentro del Partido Nacional y laboró para varias instituciones del Estado. En la fotografía aparece junto a la actual diputada nacionalista Lissy Cano.
A Rony Escobar lo asesinaron, presuntamnete de múltiples puñaladas en diferentes partes de su cuerpo, en su vivienda ubicada en la colonia Villas Universitarias, en Comayagua.
Información preliminar del caso indica que fue una persona con quien compartía la vivienda quien se percató del crimen. Tras salir de trabajar y regresar a su casa, encontró manchas de sangre en las afueras de la vivienda.
Al encontrar los rastros de sangre, la persona ingresó a la vivienda y encontró el cuerpo de Escobar sin signos vitales.
El cuerpo, que estaba en el interior de la vivienda, presentaba múltiples heridas. Hasta ahora se desconoce si Escobar fue apuñalado afuera de la casa y posteriormente ingresó para ponerse a salvo, pero finalmente falleció.
Escobar contaba con una sólida trayectoria como servidor público. Varios compañeros y excompañeros que tuvieron la oportunidad de compartir con él lamentaron su muerte y expresaron su pesar a través de las redes sociales.
"Algunos no vamos primero y algunos después, pero doy gracias a Dios por haber conocido un varón que cuando brindó su amistad fue una sincera amistad. Que siempre dio sus mejores consejos para que en esta vida uno no fracasara. Con mi mano en mi corazón y con un gran dolor en mi alma te digo hasta pronto, Rony Escobar. Fuiste un gran ser humano... increíble. Hasta dónde puede llegar la malicia y la envidia", escribió Marco Powell en Facebook.
"Era una persona muy amable y siempre buscaba ayudar. Muchas fuerzas a su familia", posteó otra persona en su cuenta de Facebook.
Hasta el momento no se reportan capturas por este crimen ni se ha informado sobre algún sospechoso. Las autoridades dieron inicio a las investigaciones para esclarecer el asesinato.