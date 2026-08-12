Policía confirma que "El Diablo" mató a Roberto Chavarría en mercadito en Olanchito

Ante la difusión en redes sociales de fotografías sobre un joven señalado de matar a don Roberto Chavarría en un asalto en mercadito en Olanchito, Yoro, la Policía Nacional confirmó que este individuo es el responsable del crimen. Más detalles a continuación.
El pasado 10 de agosto en la colonia Murillo Soto, un asalto dejó el saldo de una persona fallecida, hecho que ha causado consternación e indignación tanto pobladores de Olanchito y del resto del país.
Un joven ingresó al comercio portando un casco de motocicleta para intentar ocultar su identidad. El individuo atracó a las personas presentes, e incluso obligó a un cliente a arrodillarse mientras lo amenazaba con su pistola
Roberto Chavarría se acercó al asaltante para pedirle al ladrón que se retire tranquilamente. Sin embargo, el criminal le disparó en varias ocasiones, dejándolo herido de gravedad.
Chavarría fue trasladado de emergencia al Hospital Anibal Murillo Escobar, donde finalmente perdió la vida.
Tras darse a conocer la noticia, muchos usuarios y medios locales comenzaron a publicar fotos sobre el asaltante, conocido como "Diablo Activo". Este nombre surgió por publicaciones que realizaba un usuario de Facebook identificado como JD Trochez.
Las personas comenzaron a asociar a JD Trochez con el asaltante por la similitud de las facciones de su mirada.
El director de Comunicaciones Estratégicas de la Policía Nacional, Wilber Mayes Ríos, confirmó a Noticiero Hoy Mismo que el individuo viralizado en redes sociales es el autor del crimen.
"Claro que sí. Ya se tiene identificado plenamente a ese individuo. Solamente falta ubicarlo", respondió Mayes cuando se le mostró la fotografía del joven.
Adelantó que la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) ya realiza acciones para localizarlo, solicitando a la ciudadanía a cooperar para poder capturarlo. "Necesitamos el apoyo veraz y efectivo de las personas honestas que puedan decir a la policía aquí está ese individuo", dijo.
En redes sociales también se han divulgado rumores de que el asaltante estaría ligado a la estructura criminal conocida como "Cartel del Diablo", la cual ha atemorizado a la población de Yoro. Sobre esto, Mayes enfatizó que de momento no lo pueden asegurar, pero que harán las investigaciones pertinentes para confirmarlo.
"Si tiene algún nexo al momento de su captura con el Cartel del Diablo, también va a ser vinculado a esa estructura criminal y también va a ser remitido por pertenecer a esa estructura criminal", aseguró.