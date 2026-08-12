  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías sucesos

Policía confirma que "El Diablo" mató a Roberto Chavarría en mercadito en Olanchito

Tras la divulgación de fotos de un joven señalado como el autor de la muerte de Chavarría en un asalto, la Policía confirmó que se trata de "El Diablo"

  • Actualizado: 12 de agosto de 2026 a las 09:08
Policía confirma que El Diablo mató a Roberto Chavarría en mercadito en Olanchito
1 de 12

Ante la difusión en redes sociales de fotografías sobre un joven señalado de matar a don Roberto Chavarría en un asalto en mercadito en Olanchito, Yoro, la Policía Nacional confirmó que este individuo es el responsable del crimen. Más detalles a continuación.

 Foto: redes sociales
Policía confirma que El Diablo mató a Roberto Chavarría en mercadito en Olanchito
2 de 12

El pasado 10 de agosto en la colonia Murillo Soto, un asalto dejó el saldo de una persona fallecida, hecho que ha causado consternación e indignación tanto pobladores de Olanchito y del resto del país.

 Foto: redes sociales
Policía confirma que El Diablo mató a Roberto Chavarría en mercadito en Olanchito
3 de 12

Un joven ingresó al comercio portando un casco de motocicleta para intentar ocultar su identidad. El individuo atracó a las personas presentes, e incluso obligó a un cliente a arrodillarse mientras lo amenazaba con su pistola

 Foto: redes sociales
Policía confirma que El Diablo mató a Roberto Chavarría en mercadito en Olanchito
4 de 12

Roberto Chavarría se acercó al asaltante para pedirle al ladrón que se retire tranquilamente. Sin embargo, el criminal le disparó en varias ocasiones, dejándolo herido de gravedad.

 Foto: redes sociales
Policía confirma que El Diablo mató a Roberto Chavarría en mercadito en Olanchito
5 de 12

Chavarría fue trasladado de emergencia al Hospital Anibal Murillo Escobar, donde finalmente perdió la vida.

 Foto: redes sociales
Policía confirma que El Diablo mató a Roberto Chavarría en mercadito en Olanchito
6 de 12

Tras darse a conocer la noticia, muchos usuarios y medios locales comenzaron a publicar fotos sobre el asaltante, conocido como "Diablo Activo". Este nombre surgió por publicaciones que realizaba un usuario de Facebook identificado como JD Trochez.

 Foto: redes sociales
Policía confirma que El Diablo mató a Roberto Chavarría en mercadito en Olanchito
7 de 12

Las personas comenzaron a asociar a JD Trochez con el asaltante por la similitud de las facciones de su mirada.

 Foto: redes sociales
Policía confirma que El Diablo mató a Roberto Chavarría en mercadito en Olanchito
8 de 12

El director de Comunicaciones Estratégicas de la Policía Nacional, Wilber Mayes Ríos, confirmó a Noticiero Hoy Mismo que el individuo viralizado en redes sociales es el autor del crimen.

 Foto: redes sociales
Policía confirma que El Diablo mató a Roberto Chavarría en mercadito en Olanchito
9 de 12

"Claro que sí. Ya se tiene identificado plenamente a ese individuo. Solamente falta ubicarlo", respondió Mayes cuando se le mostró la fotografía del joven.

 Foto: redes sociales
Policía confirma que El Diablo mató a Roberto Chavarría en mercadito en Olanchito
10 de 12

Adelantó que la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) ya realiza acciones para localizarlo, solicitando a la ciudadanía a cooperar para poder capturarlo. "Necesitamos el apoyo veraz y efectivo de las personas honestas que puedan decir a la policía aquí está ese individuo", dijo.

 Foto: redes sociales
Policía confirma que El Diablo mató a Roberto Chavarría en mercadito en Olanchito
11 de 12

En redes sociales también se han divulgado rumores de que el asaltante estaría ligado a la estructura criminal conocida como "Cartel del Diablo", la cual ha atemorizado a la población de Yoro. Sobre esto, Mayes enfatizó que de momento no lo pueden asegurar, pero que harán las investigaciones pertinentes para confirmarlo.

 Foto: redes sociales
Policía confirma que El Diablo mató a Roberto Chavarría en mercadito en Olanchito
12 de 12

"Si tiene algún nexo al momento de su captura con el Cartel del Diablo, también va a ser vinculado a esa estructura criminal y también va a ser remitido por pertenecer a esa estructura criminal", aseguró.

 Foto: redes sociales
Cargar más fotos