¿Lo confundieron? Cámaras y un testigo servirán para esclarecer el crimen de Marvin Fernández

El crimen de Marvin Fernández, quien fue asesinado dentro de un bufete en el centro de San Pedro Sula, es investigado por las autoridades, que buscan determinar si el ataque iba dirigido contra otra persona. ¿Qué pasó antes?
Marvin Omar Fernández, estudiante de Derecho de 45 años, era chef y en 2024 abrió en San Pedro Sula el restaurante El Wakito Bistro, pero posteriormente lo cerró.
El crimen se registró alrededor de las 2:40 de la tarde del martes en un establecimiento ubicado en la sexta avenida, entre la cuarta y quinta calle del barrio El Centro, en el sector suroeste de la ciudad.
De acuerdo con la información preliminar proporcionada a las autoridades, Fernández se encontraba dentro del bufete cuando un hombre ingresó al lugar y se dirigió directamente hacia él.
El atacante llevaba una pistola dentro de una mochila y, antes de comenzar a disparar, le habría hecho una pregunta a Fernández: “¿Vos sos Óscar?”. Posteriormente, le disparó en repetidas ocasiones.
Una de las líneas que manejan los investigadores apunta a que el supuesto agresor buscaba a un abogado identificado como Óscar, quien también tendría su bufete en el mismo edificio donde ocurrió el crimen.
La hipótesis indica de que Fernández pudo haber sido confundido con la persona a quien aparentemente buscaba el atacante.
Sin embargo, las autoridades deberán confirmar o descartar esta posibilidad conforme avance la investigación.
El cuerpo de Fernández presentaba cuatro heridas provocadas por arma de fuego, principalmente en el tórax y la cabeza. Tras el ataque, el responsable habría escapado del lugar, mientras las autoridades eran alertadas sobre lo ocurrido.
Los investigadores cuentan ese testimonio obtenido en la zona y con las cámaras de seguridad, elementos que podrían ayudar a establecer cómo ocurrió el ataque.