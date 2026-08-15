Génesis PN no perdona y vapulea al Platense por la jornada 3 de Liga Nacional

La Paz, Honduras.- Génesis FC ue ampliamente superior a Platense y terminó imponiéndose con autoridad por 3-0, sumando tres puntos importantes en el torneo Apertura y llegando a seis unidades en la clasificación. Pero el partido tuvo un ingrediente especial: fue el punto de partida de una nueva propuesta para disfrutar del fútbol hondureño en televisión. Diario DIEZ y GOTV y HCH, llevaron en exclusiva el encuentro entre Génesis FC y Platense, protagonizando una transmisión que abrió una nueva etapa para los aficionados del país.

Desde el primer minuto, el conjunto local dejó claro que quería adueñarse del partido. Génesis salió intenso, adelantó sus líneas y encontró rápidamente el camino hacia el arco contrario. Apenas habían transcurrido tres minutos cuando Denilson “Camavinga” Núñez aprovechó el desconcierto de la defensa de Platense para abrir el marcador y poner a celebrar a los aficionados presentes en La Paz. El tanto tempranero obligó a los escualos a cambiar sus planes, pero la reacción nunca llegó con claridad. Génesis manejó la pelota, ocupó mejor los espacios y mantuvo a Platense lejos de su área. Durante los primeros 20 minutos, el equipo local fue ampliamente superior y transmitió una sensación de control absoluto sobre el encuentro. A los 12 minutos se produjo una de las primeras acciones polémicas.

Raúl Cáceres levantó la tarjeta del FVS para solicitar la revisión de una posible falta dentro del área. El árbitro Nelson Salgado revisó la jugada y determinó que no existían argumentos para sancionar penal, por lo que el partido continuó con el marcador favorable a Génesis. Doce minutos después volvió a aparecer el sistema de revisión. Fernando Mira levantó la tarjeta del FVS y nuevamente Nelson Salgado acudió a revisar la acción. Tras observar la jugada, el silbante determinó que no había falta y concedió tiro de esquina. Platense intentaba sobrevivir ante el dominio de los locales y encontró a los 35 minutos su mejor oportunidad de la primera mitad. Urbina tuvo en sus pies una ocasión inmejorable para descontar, pero no logró aprovecharla. Fue una acción que pudo haber cambiado el desarrollo del encuentro, pero el conjunto porteño dejó escapar la posibilidad de acercarse en el marcador. Génesis, en cambio, no perdonó cuando volvió a tener la oportunidad.

En los últimos minutos del primer tiempo, Brayan Félix apareció dentro del área y definió con categoría después de una gran jugada de Denilson “Camavinga” Núñez. El 2-0 llegó en un momento clave y permitió que los dirigidos por el conjunto local se marcharan al descanso con una ventaja que reflejaba lo ocurrido sobre el terreno de juego. El segundo tiempo comenzó con Platense obligado a buscar una reacción. Los escualos necesitaban un gol para volver a meterse en la pelea, pero Génesis mantuvo el orden y no permitió que su rival encontrara los espacios necesarios para cambiar la historia. El equipo local continuó administrando la ventaja y esperando el momento adecuado para darle el golpe definitivo al partido. Ese momento llegó a los 65 minutos, cuando Elías Alderete apareció para marcar el tercer tanto de la tarde y prácticamente sentenciar el encuentro.Con el 3-0, Platense quedó sin capacidad de respuesta y Génesis se encaminó con tranquilidad hacia el pitazo final. El marcador terminó siendo un reflejo de la superioridad mostrada por los locales durante buena parte de los 90 minutos, ante un conjunto escualo que nunca logró encontrar su mejor versión. El triunfo permitió a Génesis alcanzar los seis puntos después de tres jornadas del torneo Apertura, mientras Platense se quedó con apenas una unidad. Más allá del resultado, el equipo de La Paz dejó una imagen sólida, especialmente por la contundencia mostrada en los momentos decisivos. La jornada también tuvo un significado especial para la televisión hondureña. El Génesis-Platense marcó el inicio de una nueva propuesta en las transmisiones deportivas del país, con GOTV y Diario DIEZ, en alianza con HCH, llevando el espectáculo del fútbol nacional a los aficionados. Así, en una tarde que combinó fútbol y un acontecimiento histórico para las transmisiones deportivas, Génesis terminó celebrando una contundente victoria en La Paz. Tres goles, seis puntos y una actuación dominante le permitieron al equipo local cerrar una jornada que quedará en la memoria tanto por lo ocurrido dentro de la cancha como por el comienzo de esta nueva etapa para seguir el fútbol hondureño.