Mendris Pacheco agradece la ayuda y pide solidaridad para su padre Fernando

Tegucigalpa, Honduras.- La vida de Fernando Pacheco cambió hace 11 años, cuando cinco disparos lo dejaron postrado en una cama y con una lesión que le arrebató la movilidad de sus cuatro extremidades. Desde entonces, su familia ha aprendido a vivir entre cuidados, terapias y la esperanza de una recuperación.

Su hija Mendris Pacheco agradece a los hondureños de buen corazón por la ayuda que recibe gracias a un reportaje de EL HERADO que se publicó el pasado miércoles 12 de agosto.

Asimismo, aprovecha a pedir solidaridad para continuar atendiendo las necesidades de su padre.

“Quería agradecer a todas las personas que nos han brindado su ayuda. Sin conocernos, ellos han decidido apoyarnos y eso significa mucho para nosotros”, expresó Mendris, con gratitud hacia quienes han tendido una mano.

Durante un año, la familia llevó a Fernando a la Teletón para que recibiera terapias. Sin embargo, el tiempo de atención disponible llegó a su límite y, pese a completar el proceso, los resultados no fueron los que esperaban.

“Nosotros completamos todas las terapias y, sinceramente, no hubo ningún cambio significativo”, relató Mendris, quien durante años ha acompañado a su padre en este largo proceso.

Al principio, la familia recibió la esperanza de que Fernando podría recuperar completamente su movilidad después de varios años. Pero ya transcurrieron 11 años desde aquel ataque y la recuperación ha sido mínima.