Tras 11 años en cama por un ataque en su unidad, Fernando Pacheco clama ayuda

Tegucigalpa, Honduras.- Han pasado 11 años desde aquella tarde en que la vida de Fernando Pacheco cambió para siempre. Regresaba en su unidad de transporte que manejaba del centro de Tegucigalpa a la colonia Arturo Quezada cuando se detuvo para que una pasajera bajara. Tres jóvenes abordaron el bus y le dispararon por la espalda.

Fernando tenía 44 años. Hoy tiene 55 y desde el incidente violento permanece postrado en una cama en su vivienda de Monte de Los Olivos, en Comayagüela.

Las cinco balas dejaron secuelas que todavía enfrenta. “Uno me alcanzó el pecho y afectó mi pulmón, otro el hombro y tres más el cuello. Desde entonces, mi vida cambió completamente”, relató Pacheco.

Sus días transcurren en cama y necesita ayuda para realizar actividades básicas. Su hija, Mendris Letycia Pacheco Márquez, es uno de sus principales apoyos, aunque debe trabajar en una maquila. Una vecina también lo ayuda con la alimentación y otras necesidades.

“Lo que más necesito son pañales y medicamentos. También agradezco víveres que puedan donarme, porque eso me ayuda a tener alimento cada día. No pido nada más que lo necesario para seguir adelante”, expresó.

Para la familia, comprar pañales de manera constante representa un esfuerzo económico. Fernando explica que un paquete puede costar alrededor de 300 lempiras y que los recursos no siempre alcanzan.