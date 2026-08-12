"No saben qué hacer con nosotros": en incertidumbre hondureño y cubanos deportados a África

Miami, Estados Unidos.- Un hondureño y varios cubanos deportados de Estados Unidos a la República Centroafricana pidieron este miércoles ayuda a congresistas de Florida para retornar y denunciaron incertidumbre sobre su futuro, un caso que ilustra las crecientes deportaciones a África de migrantes de terceros países.
Caren Cáceres, esposa del hondureño deportado Brayan Sánchez, entregó una carta de su marido a la oficina de la representante federal María Elvira Salazar para que abogue por él y sus compañeros, los cubanos Omar Rodríguez, Arístides Fernández, Yasmany Moreno y Daniel Lázaro Fuente, y el ecuatoriano Mauricio Alvarado.
Deportaciones a África: "un abuso"
El hecho refleja las deportaciones de la Administración Donald Trump de migrantes de terceros países a África, con acuerdos para que los acepten en Ruanda, Sudán del Sur, Esuatini, Uganda, Ghana, Camerún y la República Democrática del Congo, según el Instituto de Relaciones Internacionales y Estratégicas.
La Administración elevó estos esfuerzos tras un fallo de la Corte Suprema que autorizó en junio de 2025 estas expulsiones y, desde entonces, ha "deportado a personas a condiciones inseguras sin debido proceso y con menos de 24 horas de aviso", asevera el Proyecto Internacional de Asistencia a los Refugiados (IRAP).
"Es un abuso arbitrario, la verdad es un atropello contra los inmigrantes. Me imagino que las autoridades tienen que tomar nota de un consentimiento sobre ellos y les están haciendo un atropello porque lo están torturando", denunció ahora Cáceres, la esposa del hondureño.
La gestión de Trump ha buscado estos acuerdos mientras algunos países, como Cuba, no aceptan a todos los deportados, pero los casos de Sánchez, de Honduras, y de Alvarado, de Ecuador, ocurren pese a la cooperación de estos países con Estados Unidos.
"El Gobierno de Honduras no quiere pronunciarse, no quiere saber de Brayan, prácticamente lo deja solo a la mano de Dios, la única comunicación que han tenido es con su esposa, donde le han hecho saber así sin más que se regrese para Honduras, lo cual es lamentable", sostuvo Flores.
La Cancillería hondureña ha expresado de manera pública que da seguimiento al caso de Sánchez y que apoyaría gestionar su "retorno voluntario" al país centroamericano, pero el migrante asevera que no puede volver porque salió de ahí por amenazas de muerte de criminales.