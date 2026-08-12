"No saben qué hacer con nosotros": en incertidumbre hondureño y cubanos deportados a África

Miami, Estados Unidos.- Un hondureño y varios cubanos deportados de Estados Unidos a la República Centroafricana pidieron este miércoles ayuda a congresistas de Florida para retornar y denunciaron incertidumbre sobre su futuro, un caso que ilustra las crecientes deportaciones a África de migrantes de terceros países. Caren Cáceres, esposa del hondureño deportado Brayan Sánchez, entregó una carta de su marido a la oficina de la representante federal María Elvira Salazar para que abogue por él y sus compañeros, los cubanos Omar Rodríguez, Arístides Fernández, Yasmany Moreno y Daniel Lázaro Fuente, y el ecuatoriano Mauricio Alvarado.

Deportaciones a África: "un abuso"

El hecho refleja las deportaciones de la Administración Donald Trump de migrantes de terceros países a África, con acuerdos para que los acepten en Ruanda, Sudán del Sur, Esuatini, Uganda, Ghana, Camerún y la República Democrática del Congo, según el Instituto de Relaciones Internacionales y Estratégicas. La Administración elevó estos esfuerzos tras un fallo de la Corte Suprema que autorizó en junio de 2025 estas expulsiones y, desde entonces, ha "deportado a personas a condiciones inseguras sin debido proceso y con menos de 24 horas de aviso", asevera el Proyecto Internacional de Asistencia a los Refugiados (IRAP). "Es un abuso arbitrario, la verdad es un atropello contra los inmigrantes. Me imagino que las autoridades tienen que tomar nota de un consentimiento sobre ellos y les están haciendo un atropello porque lo están torturando", denunció ahora Cáceres, la esposa del hondureño.