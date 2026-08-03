"Nunca creí lo que iba a pasar": Hondureño denuncia que lo deportaron de EE UU a África

Washington, Estados Unidos.- Brayan Omar Sánchez Servellón, un hondureño radicado en Estados Unidos, denunció que lo deportaron a África pese a tener protección para evitar ser expulsado. Sánchez, originario de Olancho, relató a TN5 Matutino que desde hace 16 años llegó a Estados Unidos por asilo político debido a que su padre, tíos y hermanos de su abuelo fueron asesinados.

En 2018, ganó un proceso judicial, en el que un juez giró una orden de protección para que el hondureño no sea deportado. Sin embargo, Sánchez fue detenido por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) el pasado 13 de mayo. Ante ello, interpuso un recurso de habeas corpus para pelear su caso. "Luego de estar peleando el caso, recibí carta de Migración de un juez magistrado que iba a ser evaluado con evidencias. Yo tengo muchas evidencias de las muertes de mi familia", amplió. Pese a sus esfuerzos legales, volvió a quedar en custodia de ICE. "Nunca creí lo que iba a pasar. Yo no quise volver a a Honduras por ese mismo problema del asilo. A México tampoco porque pasé muchos problemas. Miré secuestros, robos, todo lo que suele pasar con los emigrantes en México", comentó.





Caótica travesía

Durante el proceso Sánchez fue trasladado a diferentes estados y ciudades de Estados Unidos antes de ser enviado a República Centroafricana. De Denver (Colorado) fue enviado a Arizona, luego a Arizona para posteriormente ser enviado a Salt Lake City (Utah). De Salt Lake City pasó a California y de aquí a El Paso (Texas); de El Paso hacia Dallas (Texas), siendo este el último territorio estadounidense en el que estuvo antes de ser deportado junto a personas de distintas nacionalidades. "Llegaron 200 policías de ICE a agarrarnos a la fuerza y a subirnos a la fuerza al avión, esposados de los pies, de las manos y de la cintura, sin poderlos mover en el avión. No podíamos ir al baño, prácticamente secuestrados", narró.

Malas condiciones