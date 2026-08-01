Capturan en Michigan a hondureño acusado por asesinato; fue deportado dos veces

Michigan, Estados Unidos.- Un migrante hondureño acusado por asesinato fue arrestado por agentes de la Patrulla Fronteriza en el estado de Michigan, Estados Unidos. El centroamericano fue identificado como Michael Jamblyck Costly Bennett, de 30 años de edad. Su arresto se efectuó el pasado 30 de julio en un operativo de control vial en la ciudad de Taylor.

En el momento de su arresto, los agentes descubrieron que Costly Bennett portaba documentación falsa, tales como tarjetas de seguridad social y de residencia permanente. El comunicado emitido por la Fiscalía del Distrito Este de Michigan señala que el hondureño es buscado por asesinato en el extranjero. No obstante, no especifica el país donde presuntamente se cometió el delito. Por otro lado, la Fiscalía detalló que Costly Bennett ya había sido deportado de Estados Unidos en dos ocasiones. Costly Bennett compareció ante un tribunal federal de Detroit y se mantiene bajo custodia a la espera de su proceso judicial.

Arrestan otro hondureño