Alcaldía propone que Toncontín tenga vuelos a San Salvador, Guatemala, Panamá y Costa Rica

Tegucigalpa, Honduras.- La Alcaldía Municipal del Distrito Central propuso que el aeropuerto Toncontín opere vuelos regionales hacia destinos de Centroamérica como una medida para fortalecer la competitividad de Tegucigalpa y facilitar la conectividad de la capital.
Juan Diego Zelaya, alcalde de la ciudad, señaló que la distancia entre la ciudad y el aeropuerto internacional de Palmerola, Comayagua, representa una desventaja para atraer inversiones, congresos y eventos, por lo que considera necesario analizar soluciones de movilidad y conectividad.
“Lo que quiero es que la ciudad sea competitiva y, obviamente, con un aeropuerto que nos queda entre hora y media y dos horas de distancia, es difícil. No competimos para atraer eventos ni para muchas otras oportunidades”, expresó Zelaya.
Indicó que actualmente existen dos alternativas que podrían mejorar el acceso aéreo para los capitalinos, aunque reconoció que una de ellas requiere una inversión considerable.
“Aquí hay dos opciones. Una es construir una vía alterna, como lo hizo Medellín, donde construyeron un túnel para que las personas que llegan al aeropuerto de Río Negro puedan trasladarse más rápido a la ciudad”, manifestó a EL HERALDO.
El alcalde recordó que esa infraestructura permitió reducir significativamente el tiempo de viaje entre el aeropuerto y la ciudad colombiana, convirtiéndose en un modelo de referencia para mejorar la conectividad.
“Antes el recorrido tomaba dos horas y ahora se realiza en 25 minutos. Sin embargo, esa es una obra muy costosa”, afirmó el jefe edilicio al referirse al ejemplo de Medellín.
No obstante, Zelaya considera que existe una alternativa más factible para el corto plazo y que podría implementarse sin desarrollar una obra de gran magnitud.
“La otra opción es reclasificar el aeropuerto Toncontín y permitir los vuelos regionales. Es decir, que yo pueda viajar desde Toncontín hacia San Salvador, Guatemala, San José o Panamá. Hoy por hoy no puedo hacerlo”, sostuvo.
Explicó que esta medida facilitaría los desplazamientos dentro de Centroamérica y permitiría que Tegucigalpa recupere parte de la conectividad aérea que ha perdido en los últimos años.
“Toncontín no opera como un aeropuerto internacional. Lo que se necesita es autorizar que tenga vuelos regionales. Esas son las dos opciones que veo como viables”, indicó.
El alcalde considera que contar con conexiones regionales fortalecería la actividad económica, impulsaría el turismo de negocios y mejoraría las condiciones para atraer inversiones a la capital.
2021: Toncontín deja de ser internacional
Toncontín dejó de operar vuelos internacionales el 15 de diciembre de 2021, cuando esas operaciones fueron trasladadas al Aeropuerto Internacional de Palmerola, en Comayagua. Desde entonces, la terminal capitalina quedó destinada a vuelos nacionales, aviación privada y otras operaciones aeronáuticas.
La decisión respondió a la puesta en funcionamiento de Palmerola como el principal aeropuerto internacional de la zona central del país. El último vuelo internacional que despegó de Toncontín fue operado por American Airlines con destino a Dallas, Texas, marcando el cierre de una etapa de más de ocho décadas de operaciones internacionales desde Tegucigalpa.
Desde 2022, sectores empresariales, turísticos y autoridades de la capital han manifestado en diferentes ocasiones la necesidad de recuperar parte de la conectividad internacional de Toncontín, argumentando que la distancia entre Tegucigalpa y Palmerola representa un reto para la movilidad de pasajeros y el desarrollo económico de la ciudad.
No obstante, en mayo de 2026, la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) reiteró que el contrato de concesión de Palmerola impide que Toncontín vuelva a operar como aeropuerto internacional, debido a una cláusula que restringe la habilitación de otra terminal con ese tipo de operaciones dentro de un radio de 100 kilómetros.