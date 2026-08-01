Alcaldía propone que Toncontín tenga vuelos a San Salvador, Guatemala, Panamá y Costa Rica

Tegucigalpa, Honduras.- La Alcaldía Municipal del Distrito Central propuso que el aeropuerto Toncontín opere vuelos regionales hacia destinos de Centroamérica como una medida para fortalecer la competitividad de Tegucigalpa y facilitar la conectividad de la capital.

Juan Diego Zelaya, alcalde de la ciudad, señaló que la distancia entre la ciudad y el aeropuerto internacional de Palmerola, Comayagua, representa una desventaja para atraer inversiones, congresos y eventos, por lo que considera necesario analizar soluciones de movilidad y conectividad.

“Lo que quiero es que la ciudad sea competitiva y, obviamente, con un aeropuerto que nos queda entre hora y media y dos horas de distancia, es difícil. No competimos para atraer eventos ni para muchas otras oportunidades”, expresó Zelaya.

Indicó que actualmente existen dos alternativas que podrían mejorar el acceso aéreo para los capitalinos, aunque reconoció que una de ellas requiere una inversión considerable.

“Aquí hay dos opciones. Una es construir una vía alterna, como lo hizo Medellín, donde construyeron un túnel para que las personas que llegan al aeropuerto de Río Negro puedan trasladarse más rápido a la ciudad”, manifestó a EL HERALDO.

El alcalde recordó que esa infraestructura permitió reducir significativamente el tiempo de viaje entre el aeropuerto y la ciudad colombiana, convirtiéndose en un modelo de referencia para mejorar la conectividad.