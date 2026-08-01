CSJ reporta más de 15 mil expedientes activos en juzgados laborales

Tegucigalpa, Honduras.- Los Juzgados de Letras del Trabajo de Francisco Morazán mantienen una carga de alrededor de 15 mil expedientes activos, un volumen que refleja la saturación de esa jurisdicción y prolonga los tiempos de tramitación y resolución de los procesos laborales, informó la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

La magistrada Anny Ochoa informó que la carga procesal representa un promedio cercano a 1,000 casos por cada juez, situación que ha incrementado los tiempos de espera para el desarrollo de audiencias y la emisión de resoluciones.

"En este juzgado se están manejando alrededor de 15 mil expedientes. Esto evidencia una saturación importante y esperamos implementar un plan de contingencia que permita reducir los tiempos para el señalamiento de audiencias", explicó.

La funcionaria reconoció que la mora judicial continúa siendo una de las principales preocupaciones del pleno de la Corte Suprema de Justicia, por lo que actualmente se ejecuta una estrategia para agilizar la respuesta de los juzgados laborales.

“Existe preocupación por la mora, por lo que estamos desarrollando un plan de trabajo orientado a reducir el atraso en estos juzgados y tribunales", manifestó.