La CSJ espera auditorías de las gestiones de Rebeca Ráquel y Rolando Argueta

Tegucigalpa, Honduras.- Las gestiones de los expresidentes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Rebeca Raquel Obando y Rolando Argueta están bajo la lupa del Tribunal Superior de Cuentas (TSC).

La magistrada Anny Ochoa explicó que las revisiones, aprobadas por el pleno de magistrados, están en desarrollo y que se evalúan varios años de administración judicial, lo que implica varias etapas técnicas antes que el órgano auditor emita conclusiones y las envíe al pleno de magistrados.

Sin embargo, Ochoa detalló que las auditorías abarcan los tres primeros años de gestión de Obando y siete de Argueta —que fungió como titular del órgano judicial entre 2016 y 2023— lo que implica una revisión extensa antes de emitir un informe definitivo.

"Las auditorías no se hacen tan rápido, y tomando en cuenta que se va a hacer la auditoría de los tres primeros años de gestión de la magistrada Raquel Obando y siete del exmagistrado Rolando Argueta, entenderemos que este informe de auditoría va a tomar algún tiempo para que nos puedan dar las conclusiones finales", agregó.

Es decir, una vez concluido el proceso de investigación que incluye una década de proyectos y dos administraciones, el Tribunal Superior de Cuentas deberá entregar el informe al Pleno de Magistrados para que conozca los resultados de las revisiones evaluadas.