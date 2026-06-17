Tribunal Superior de Cuentas realiza auditoría a la gestión de Rebeca Ráquel Obando en la CSJ

Tegucigalpa, Honduras.- La gestión de la expresidenta del pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Raquel Obando, se encuentra bajo la lupa del Tribunal Superior de Cuentas (TSC). La información fue confirmada por Wagner Vallecillo, presidente de la CSJ, quien aseguró que el Poder Judicial, a través del pleno de magistrados, "ya cumplió los procedimientos correspondientes al remitir la solicitud de auditoría al ente contralor". "Esa auditoría ya se solicitó al Tribunal Superior de Cuentas y queda bajo sus atribuciones, eso no nos corresponde a nosotros, porque ya se remitió la solicitud, que fue decisión del pleno de magistrados”, explicó el funcionario.

Hasta marzo de 2026, último período de gestión de Obando —quien actualmente integra la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo del máximo órgano de justicia— estuvo marcado por cuestionamientos relacionados a su gestión institucional en el órgano de justicia, con al menos 190 nombramientos realizados durante su administración. Ante los cuestionamientos, la magistrada defendió que dichas decisiones durante su periodo administrativo "se apegan a la ley", y manifestó su disposición a que sean evaluadas mediante un proceso de revisión administrativa.

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