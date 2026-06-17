Denuncian a dos magistrados de la Corte de Apelaciones Civil por admitir 12 amparos en un día

Tegucigalpa, Honduras.- El abogado Raúl Suazo Barillas denunció este miércoles a dos magistrados de la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil de Francisco Morazán por presuntas irregularidades relacionadas con la admisión de 12 recursos de amparo vinculados a un proceso judicial promovido por su representado, Alan Luna.

Suazo Barillas informó que levantó un acta notarial para dejar constancia de lo que considera actuaciones que vulneran el derecho de defensa y el principio de legalidad dentro del expediente relacionado con la sociedad Parrot Tree.

“El día de hoy estamos levantando un acta notarial en razón de que se han admitido 12 recursos de amparo que violentan el derecho de defensa de nuestros representados, más el principio de legalidad”, declaró.

Según el profesional del derecho, los recursos fueron presentados y admitidos el mismo día, una situación que calificó como inusual.

Además, cuestionó la integración de magistrados suplentes en el conocimiento del caso y la participación de un magistrado que, de acuerdo con sus señalamientos, se había excusado previamente en una causa similar.

“Hay demasiadas inconsistencias en el proceso, en virtud de que no solamente fue admitido y recepcionado el mismo día, sino que además fue notorio que integraron magistrados suplentes que no fueron llamados al mismo”, manifestó.

El abogado anunció que presentará una denuncia ante el Ministerio Público contra la magistrada Zoe Celeste María Vásquez y el magistrado propietario Marcio Beyran Membreño Villela.

Consultado sobre las posibles irregularidades identificadas, Suazo Barillas señaló que, a criterio de la defensa, podrían configurarse delitos como prevaricato judicial, abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios.

“Nosotros estamos viendo un prevaricato judicial, un abuso de autoridad y una violación de los deberes de los funcionarios. Estamos levantando un acta notarial el día de hoy y procederemos también a presentar la denuncia ante el Ministerio Público”, afirmó.

De forma paralela, la defensa de Alan Luna interpuso un incidente de recusación contra ambos magistrados ante la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil.

En el escrito, Suazo Barillas sostiene que existen actuaciones que evidenciarían un presunto interés directo en el juicio y decisiones que, según la recusación, serían contrarias a disposiciones de la Ley de Justicia Constitucional y la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales (LOAT).