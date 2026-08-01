Snooki se somete a una histerectomía tras un diagnóstico de cáncer cervical

Los Ángeles, Estados Unidos.- Nicole "Snooki" Polizzi, protagonista de "Jersey Shore", ha compartido con sus seguidores el proceso de recuperación tras someterse a una histerectomía. La intervención llega meses después de que la actriz revelara un diagnóstico de cáncer cervical en fase 1. Polizzi, de 38 años, publicó el pasado viernes un vídeo en TikTok desde su cama de hospital en el que hacía un gesto de aprobación con el pulgar. Junto a la imagen escribió que la operación ya se había realizado. Horas después compartió una fotografía de su primera comida tras el quirófano, una ración de patatas rizadas con kétchup.

En la sección de comentarios, varios seguidores le enviaron mensajes de apoyo. Ante uno de ellos, la propia Polizzi admitió que atraviesa un momento complicado con la frase "Hope so cause I'm struggling". Su excompañera de reparto Sammi Giancola también le dedicó unas palabras de ánimo en redes.

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El diagnóstico y la decisión de operarse

La intérprete había anunciado en abril que se sometería a esta cirugía después de recibir en febrero un diagnóstico de cáncer cervical en estadio inicial. En aquel momento reconoció el temor que le generaba la idea de perder un órgano, así como la tristeza de no poder tener más hijos, algo que consideraba parte de su identidad como mujer. Polizzi es madre de tres hijos junto a su marido, Jionni LaValle.

Antes de entrar a quirófano, la creadora de contenido documentó el día de la operación, desde el trayecto hasta el hospital acompañada por sus padres hasta el momento previo a ser trasladada a la sala de cirugía, donde reconoció sentir mucho miedo.

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