Snooki de Jersey Shore anuncia que enfrenta cáncer cervical: "Estoy aterrada"

La presentadora deberá someterse ahora a una biopsia de cono bajo anestesia para realizar pruebas adicionales. De confirmarse nuevamente resultados anormales en este segundo procedimiento, podría requerir una histerectomía, perspectiva que describe como "triste y aterradora" pese a haber completado ya su proyecto familiar junto a su esposo Jionni LaValle, con quien tiene tres hijos: Lorenzo, de 13 años; Giovanna, de 11, y Angelo, de 6.