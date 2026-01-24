Snooki de Jersey Shore anuncia que enfrenta cáncer cervical: "Estoy aterrada"

La estrella de reality shows Nicole Polizzi, conocida por su participación en "Jersey Shore", ha revelado públicamente que enfrenta un diagnóstico de células cancerosas en el cuello uterino, información que compartió mediante un video en su cuenta de TikTok.
Polizzi, de 38 años, explicó que durante los últimos cuatro años ha presentado resultados anormales en sus citologías y células precancerosas, situación que la llevó a someterse a una colposcopía y biopsia.
Según relató, su médico le comunicó recientemente que los resultados "no lucían bien" tras detectar células cancerosas en la parte superior del cuello uterino.
La presentadora deberá someterse ahora a una biopsia de cono bajo anestesia para realizar pruebas adicionales. De confirmarse nuevamente resultados anormales en este segundo procedimiento, podría requerir una histerectomía, perspectiva que describe como "triste y aterradora" pese a haber completado ya su proyecto familiar junto a su esposo Jionni LaValle, con quien tiene tres hijos: Lorenzo, de 13 años; Giovanna, de 11, y Angelo, de 6.
"Obviamente he terminado de tener hijos pero, como mujer, la idea de una histerectomía es simplemente triste y aterradora", expresó Polizzi visiblemente afectada en el video. Sin embargo, añadió: "Lo que sea necesario para mantenerme saludable y segura para estar aquí con los hijos que tengo ahora".
La personalidad televisiva reconoció haber postergado sus citas médicas rutinarias por temor tanto a recibir malos resultados como a experimentar molestias físicas durante los procedimientos.
"La razón por la que mi doctor está encima de mí todo el tiempo es porque esperé. Esperé con mis malditas citas porque sabía que podría no obtener buenos resultados", admitió.
Polizzi aprovechó la ocasión para hacer un llamado a las mujeres sobre la importancia de los exámenes preventivos. "Solo hago este video para crear conciencia y asegurarme de que se hagan sus papanicolaou. Y si su doctor las llama para hacerlo de nuevo, háganlo", instó.
El cáncer cervical representa una de las principales amenazas para la salud femenina a nivel mundial, aunque las tasas de supervivencia han mejorado significativamente gracias a la detección temprana mediante citologías periódicas.