Alcaldía capitalina acuerda cooperación con San Salvador para mejorar la gestión urbana

Tegucigalpa, Honduras.- El alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, suscribió un convenio de cooperación con el alcalde de San Salvador, El Salvador, Mario Durán, con el objetivo de intercambiar experiencias y adoptar buenas prácticas para fortalecer el orden urbano, la recuperación de espacios públicos, la seguridad y la gestión de residuos en la capital hondureña.

Zelaya explicó que el acuerdo permitirá conocer los modelos implementados en San Salvador y analizar cuáles pueden ser adaptados a las necesidades de Tegucigalpa y Comayagüela.

“Firmamos un convenio importante con Mario Durán, el alcalde de San Salvador, para aprender cosas que están haciendo acá, mejores prácticas que están haciendo para poner orden, recuperar espacios públicos, el tema de seguridad y vigilancia”, expresó el edil.

El alcalde señaló que la cooperación no se limitará únicamente al ámbito de seguridad, sino que también abarcará estrategias relacionadas con la limpieza urbana y el manejo de los desechos sólidos, uno de los retos que enfrentan ambas ciudades.