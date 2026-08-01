Alcaldía capitalina acuerda cooperación con San Salvador para mejorar la gestión urbana

Tegucigalpa, Honduras.- El alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, suscribió un convenio de cooperación con el alcalde de San Salvador, El Salvador, Mario Durán, con el objetivo de intercambiar experiencias y adoptar buenas prácticas para fortalecer el orden urbano, la recuperación de espacios públicos, la seguridad y la gestión de residuos en la capital hondureña.
Zelaya explicó que el acuerdo permitirá conocer los modelos implementados en San Salvador y analizar cuáles pueden ser adaptados a las necesidades de Tegucigalpa y Comayagüela.
“Firmamos un convenio importante con Mario Durán, el alcalde de San Salvador, para aprender cosas que están haciendo acá, mejores prácticas que están haciendo para poner orden, recuperar espacios públicos, el tema de seguridad y vigilancia”, expresó el edil.
El alcalde señaló que la cooperación no se limitará únicamente al ámbito de seguridad, sino que también abarcará estrategias relacionadas con la limpieza urbana y el manejo de los desechos sólidos, uno de los retos que enfrentan ambas ciudades.
“El problema de la basura aquí en San Salvador también se da, pero es algo que han ido aprendiendo poco a poco”, manifestó Zelaya, al destacar que las soluciones requieren procesos constantes y participación ciudadana.
El funcionario sostuvo que una ciudad ordenada también depende del comportamiento de sus habitantes y resaltó la importancia de crear conciencia sobre el cuidado de los espacios públicos.
Otros convenios
Zelaya realiza una serie de acercamientos con autoridades de otras ciudades para intercambiar experiencias y conocer modelos de gestión que puedan aplicarse en Tegucigalpa y Comayagüela.
En febrero de 2026, el edil sostuvo una reunión con representantes de la Unión Europea en Honduras para abordar oportunidades de cooperación relacionadas con desarrollo urbano, sostenibilidad, recursos hídricos e inversión, como parte de los esfuerzos para fortalecer la gestión municipal.
Luego en de 2026 participó en encuentros internacionales donde conoció experiencias de transformación urbana implementadas en ciudades como Medellín, Colombia, con énfasis en planificación, movilidad y recuperación de espacios públicos.
Ese mismo sostuvo un acercamiento con el alcalde de Madrid, España, José Luis Martínez-Almeida, para intercambiar experiencias sobre administración de grandes ciudades y modelos que podrían contribuir al desarrollo de la capital hondureña.