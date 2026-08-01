Alcaldía recolecta más de 194 mil toneladas de basura en la capital en primeros meses de 2026

Tegucigalpa, Honduras.- La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) informó que entre enero y julio de 2026 ha logrado recolectar y disponer correctamente más de 194 mil toneladas de residuos sólidos generados en Tegucigalpa y Comayagüela, como parte de los operativos permanentes de limpieza ejecutados en la capital. Según la alcaldía, entre el 26 de enero y el 30 de julio de este año se contabilizaron 194,674 toneladas de basura trasladadas para su disposición final, lo que representa un promedio diario de 1,046 toneladas de residuos retirados de diferentes sectores del Distrito Central. Este sábado, 1 de agosto se realizaron operativos de limpieza en el Anillo Periférico, donde cuadrillas de la Gerencia de Aseo Municipal, microempresas de limpieza y personal de la Unidad de Gestión Ambiental realizaron labores de recolección de desechos.

Los trabajos incluyeron la limpieza de áreas verdes, cunetas, bordos y espacios públicos ubicados a lo largo de este importante corredor vial, con el objetivo de mejorar las condiciones ambientales y mantener una imagen más ordenada para los capitalinos. El director del Despacho Municipal, Erick Amador, supervisó las acciones y señaló que los operativos forman parte de una estrategia continua para atender distintos puntos de la ciudad y reducir la acumulación de residuos. “La instrucción del alcalde es clara: mantener una ciudad limpia, ordenada y atender de forma permanente cada sector del Distrito Central”, manifestó Amador durante la supervisión de las labores.