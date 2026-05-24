Alcaldía del DC recolecta 113 mil toneladas de basura y anuncia instalación de cámaras

Tegucigalpa, Honduras.- La Alcaldía Municipal del Distrito Central, a través de la Gerencia de Aseo, informó que en lo que va del año se recolectaron más de 113 mil toneladas de residuos sólidos en el Distrito Central, que se transportaron al relleno sanitario con el debido manejo ambiental establecido.
La comuna informó que el sistema de recolección, transporte y disposición final logró procesar un total de 113,818.78 toneladas de basura, lo que evidencia las cantidades de residuos que se recolectan en la capital hondureña.
Y es que diariamente, en Tegucigalpa y Comayagüela, se recogen un promedio de 981.20 toneladas de desechos provenientes de distintos sectores de las ciudades gemelas.
El manejo y transporte de los residuos se dividen en empresas recolectoras, operativos municipales, generadores particulares y procesos de valorización, lo que permite una cobertura amplia en la atención de los residuos.
La mayor parte del volumen corresponde a las empresas recolectoras Amahsa y Cosemsa, que en conjunto transportaron 96,290.42 toneladas durante el periodo del 21 de enero al 21 de marzo, consolidándose como los principales actores del sistema.
Este segmento representa parte importante del servicio de recolección, al concentrar la mayor cantidad de los residuos generados en zonas residenciales, comerciales e industriales de la capital.
En segundo lugar se ubican los generadores particulares, quienes trasladaron 5,135.83 toneladas de desechos al sistema de disposición final, reflejando una participación menor, pero constante dentro del total general.
Estos residuos provienen principalmente de actividades comerciales, obras de construcción y servicios privados que requieren disposición directa en el relleno sanitario.
Por otra parte, la Alcaldía Municipal del Distrito Central ejecutó operativos de limpieza y recolección de inertes, logrando movilizar 10,928.28 toneladas, especialmente en promontorios clandestinos y puntos críticos de acumulación.
Dentro del sistema también se reporta la recuperación de materiales valorizables en el relleno sanitario, con un total de 874.89 toneladas, lo que representa una fracción del total recolectado.
Uno de los elementos más sensibles en la recolección corresponde a los desechos peligrosos hospitalarios, que alcanzaron 589.37 toneladas en el periodo analizado, por su naturaleza altamente contaminante.
Estos residuos incluyen materiales biológicos, punzocortantes, restos de procedimientos médicos y otros insumos utilizados en centros de salud, que requieren manejo especializado.
Su tratamiento y disposición demandan protocolos estrictos debido al riesgo que representan para la salud pública y el medio ambiente, especialmente en caso de una gestión inadecuada.
Cámaras de vigilancia
Por su parte, el alcalde capitalino, Juan Diego Zelaya, consideró que el tema de la limpieza en la capital es uno de los temas que más se repite y “muchos vecinos me están pidiendo algo muy específico: instalar cámaras para identificar y multar a los que tiran basura en la calle y no quieren cuidar la ciudad”.
El edil advirtió que el mensaje es claro y “lo comparto plenamente: la capital limpia la hacemos todos, y al que no colabore, le va a tocar rendir cuentas”.
La comuna informó que solo durante la última semana de operaciones, se logró la recolección de 8,022 toneladas de basura en distintos puntos de la ciudad, como resultado de las jornadas permanentes de limpieza y los trabajos ejecutados por las cuadrillas de aseo.
Entre las zonas intervenidas por la constante acumulación de residuos, se encuentran la zona 4 y 8 de la Cerro Grande, colonia La Vega, La Travesía, colonia Kennedy, El Álamo, Villa Vieja y la Víctor F. Ardón.
A esta lista se suman sectores como Altos de San Miguel, la colonia Divanna, quebrada El Sapo, residencial Francisco Morazán, La Campo Cielo, barrio Los Dolores, así como las avenidas de Comayagüela, faldas de El Pedregal y Arturo Quezada.
Las autoridades informaron que seguirán con las tareas de aseo en diferentes puntos críticos, ríos y quebradas donde se acumula basura, una de las principales causas de inundación en la capital hondureña.