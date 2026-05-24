Alcaldía del DC recolecta 113 mil toneladas de basura y anuncia instalación de cámaras

Tegucigalpa, Honduras.- La Alcaldía Municipal del Distrito Central, a través de la Gerencia de Aseo, informó que en lo que va del año se recolectaron más de 113 mil toneladas de residuos sólidos en el Distrito Central, que se transportaron al relleno sanitario con el debido manejo ambiental establecido.

La comuna informó que el sistema de recolección, transporte y disposición final logró procesar un total de 113,818.78 toneladas de basura, lo que evidencia las cantidades de residuos que se recolectan en la capital hondureña.

Y es que diariamente, en Tegucigalpa y Comayagüela, se recogen un promedio de 981.20 toneladas de desechos provenientes de distintos sectores de las ciudades gemelas.

El manejo y transporte de los residuos se dividen en empresas recolectoras, operativos municipales, generadores particulares y procesos de valorización, lo que permite una cobertura amplia en la atención de los residuos.

La mayor parte del volumen corresponde a las empresas recolectoras Amahsa y Cosemsa, que en conjunto transportaron 96,290.42 toneladas durante el periodo del 21 de enero al 21 de marzo, consolidándose como los principales actores del sistema.

Este segmento representa parte importante del servicio de recolección, al concentrar la mayor cantidad de los residuos generados en zonas residenciales, comerciales e industriales de la capital.

En segundo lugar se ubican los generadores particulares, quienes trasladaron 5,135.83 toneladas de desechos al sistema de disposición final, reflejando una participación menor, pero constante dentro del total general.