Semana Santa: Más de 2,300 toneladas de basura se recolectaron en la capital

Tegucigalpa, Honduras.– El cierre de la Semana Santa no solo dejó una fuerte movilización de personas en Tegucigalpa y Comayagüela, también reflejó un notable aumento en la cantidad de desechos sólidos generada en la capital.

Edwin Gómez, titular de la Gerencia de Aseo Municipal, informó que durante el feriado de verano 2026 se recolectaron más de 2,300 toneladas de basura, cifra que representa un incremento del 200% en comparación con el promedio mensual —1,100 toneladas— que maneja la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC).

“Hasta el miércoles de Semana Santa se habían recolectado cerca de tres millones de libras de desechos (equivalentes a 1,542 toneladas) sin embargo, a partir del Jueves Santo, la recolección disminuyó en un 30% debido a la salida de personas de la capital”, explicó.

Gómez señaló que las zonas donde se registró mayor acumulación constante de basura fueron sectores populosos como la colonia Kennedy, Hato de Enmedio, el bulevar Fuerzas Armadas, Los Llanos y las principales salidas de la capital, lugares donde se concentra un alto flujo vehicular y comercial.