Alcaldía recibe entre siete y ocho denuncias diarias por botaderos clandestinos de basura

Tegucigslpal, Honduras.- La Gerencia de Aseo Municipal de la Alcaldía del Distrito Central atiende diariamente entre siete y ocho denuncias de ciudadanos sobre botaderos clandestinos de basura en Tegucigalpa y Comayagüela.

La comuna indicó que los trabajos no se limitan a calles y avenidas, sino que también abarcan puentes, pasos a desnivel y túneles. “Tenemos una calendarización semanal y trabajamos en los puntos críticos”, informó Edwin Gómez, director de la gerencia.

En estas operaciones se lava, asean y señaliza para mantener el ordenamiento vial y evitar acumulación de basura que pueda generar riesgos a los conductores.

Gómez recordó que desde el 28 de enero, que el alcalde Juan Diego asumió funciones, la Gerencia de Aseo Municipal ha recolectado más de 2,000 toneladas de basura acumulada en distintos puntos de la ciudad.

A esto se suma la labor de las empresas privadas que diariamente recogen entre 600 y 700 toneladas cada una, sumando un total aproximado de 1,400 a 1,500 toneladas de residuos diarios.