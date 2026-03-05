Alcaldía recibe entre siete y ocho denuncias diarias por botaderos clandestinos de basura

Tegucigslpal, Honduras.- La Gerencia de Aseo Municipal de la Alcaldía del Distrito Central atiende diariamente entre siete y ocho denuncias de ciudadanos sobre botaderos clandestinos de basura en Tegucigalpa y Comayagüela.
La comuna indicó que los trabajos no se limitan a calles y avenidas, sino que también abarcan puentes, pasos a desnivel y túneles. “Tenemos una calendarización semanal y trabajamos en los puntos críticos”, informó Edwin Gómez, director de la gerencia.
En estas operaciones se lava, asean y señaliza para mantener el ordenamiento vial y evitar acumulación de basura que pueda generar riesgos a los conductores.
Gómez recordó que desde el 28 de enero, que el alcalde Juan Diego asumió funciones, la Gerencia de Aseo Municipal ha recolectado más de 2,000 toneladas de basura acumulada en distintos puntos de la ciudad.
A esto se suma la labor de las empresas privadas que diariamente recogen entre 600 y 700 toneladas cada una, sumando un total aproximado de 1,400 a 1,500 toneladas de residuos diarios.
“Intervenimos los puntos críticos, como el bulevar Fuerzas Armadas y en la salida a Loarque donde llevan varios días retirando 15 toneladas de desechos acumulados.
Los sectores con más denuncias continúan siendo el anillo periférico y sus alrededores, donde ciudadanos reportan con frecuencia botaderos clandestinos y basura acumulada.
Además de las calles principales de la ciudad, la gerencia también limpia cunetas con derrumbes e inertes, así como los bulevares cercanos a la Corte Suprema de Justicia, donde se levantaron 32 toneladas de desechos durante la semana pasada.
El entrevistado dijo que en colonias con más denuncias, como la Kennedy, se retiraron 12 toneladas de basura en solo dos días. “El principal problema es que muchos habitantes sacan la basura cualquier día, no respetando la calendarización de recolección”, manifestó.
La gerencia insiste en que la falta de conciencia ciudadana es uno de los factores principales para la proliferación de botaderos clandestinos, e invita a los vecinos a colaborar cumpliendo los días establecidos para la recolección de residuos.