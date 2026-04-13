Limpieza de la capital costará más de 900 millones de lempiras al año

Tegucigalpa, Honduras.- Mantener limpias las calles de Tegucigalpa y Comayagüela representa un desafío financiero para la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), cuyo costo anual podría superar los 900 millones de lempiras, según autoridades municipales.

El alcalde capitalino, Juan Diego Zelaya, explicó que el sistema de recolección y manejo de desechos sólidos funciona con un alto nivel de subsidio municipal.

“La basura está completamente subsidiada; mantener limpia esta ciudad cuesta cerca de 900 millones de lempiras al año, pero solo se reciben alrededor de 390 millones. Ese es otro tema del que muchas veces no somos conscientes”, expresó.

El funcionario explicó que los altos costos también responden a que desde febrero, se recolectaron más de 3,600 toneladas de desechos, lo que refleja la alta generación de residuos en la capital.