Mario Pérez califica como redundante juicio político de Mario Morazán

Tegucigalpa, Honduras.- “Patinaban y patinaban en lo mismo”, fueron los cuestionamientos del diputado nacionalista Mario Pérez, tras asegurar que el proceso del juicio político en el caso del magistrado suspendido del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Morazán, pudo durar menos tiempo. Tras la finalización de la audiencia, que duró al menos cuatro horas, el diputado Pérez manifestó que el juicio político contra Morazán fue totalmente redundante y extenso para lo que se abordó. “Era redundante; lo que yo pude ver de la audiencia es que patinaban y patinaban en lo mismo; al final, la denuncia se contrae a su negativa de sesionar, de retirarse de las sesiones", mencionó.

Explicó que, en resumen, toda la audiencia se trató de por qué razón Morazán no sesionaba, sus ausencias y negativas de sesionar vía Zoom. Agregó: “Al final fue bastante redundante y creo yo que se pudo haber evacuado en 45 minutos". El diputado nacionalista consideró que, siendo también abogado, si hay un presidente en el ente y lo convocaba a sesión, Morazán tenía que sesionar, porque “la ley se lo impone”.