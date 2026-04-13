Mario Morazán dice que preguntas de la comisión en juicio político "son sesgadas"

Tegucigalpa, Honduras.- Mario Morazán, magistrado suspendido del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), aseguró que las preguntas realizadas por la comisión especial del juicio político sobre sus ausencias y los atrasos en el cronograma electoral 2025 “son sesgadas”. Morazán manifestó que este juicio responde a intereses políticos para "sacar de escena a los funcionarios que no nos sometimos” a presiones externas. Durante el interrogatorio, la diputada del Partido Nacional, Sara Zavala, manifestó que no se estaban realizando las sesiones del pleno ante la no asistencia del total de magistrados, provocando así los retrasos.

El magistrado suspendido cuestionó la legalidad del procedimiento, señalando que la normativa de juicio político sería contraria a resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Asimismo, calificó como “absolutamente sesgadas” las preguntas formuladas por la comisión investigadora, solicitando que sus objeciones quedaran debidamente consignadas en acta. La diputada nacionalista preguntó si, al no existir el quórum de dos (en el TJE), no se adoptaron las medidas y no se continuaron los procesos resolutivos que debía conocer el tribunal, a lo que Morazán, en defensa, explicó que, según el artículo 35 de la Ley Electoral de Honduras, para sesionar válidamente el pleno requiere la presencia de los tres magistrados propietarios o de dos propietarios y un suplente.