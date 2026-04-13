Reprograman audiencias en juicio político contra magistrados del TJE por retrasos

Tegucigalpa, Honduras.- La comisión especial de juicio político reprogramó las audiencias contra los magistrados suplentes del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) Lourdes Maribel Mejía Estape y Gabriel Gutiérrez Peralta.

El ajuste de horarios para este lunes 13 de abril se dio a conocer tras varios retrasos que alteraron la fluidez de las citaciones.

De acuerdo con el cronograma anunciado por el Congreso Nacional a través de sus cuentas oficiales, la primera audiencia de juicio político en contra del consejero del CNE, Marlon David Ochoa Martínez, se programó para las 9:00 de la mañana, sin embargo, este no se presentó.

La citación contra el magistrado del TJE, Mario Alexis Morazán Rivera, se había pactado para las 11:00 de la mañana. No obstante, el abogado se presentó tras un considerable retraso que terminó afectando el tiempo de las siguientes audiencias.

Tras la reanudación del juicio político contra Morazán, el Congreso anunció a través de sus cuentas oficiales que las citaciones de los magistrados suplentes se reprogramarían de la siguiente manera:

La audiencia de la magistrada suplente del TJE, Lourdes Maribel Mejía Estape, que estaba pactada para la 1:00 de la tarde, fue trasladada para las 3:00 de la tarde.

Por su parte, el magistrado suplente Gabriel Gutiérrez Peralta también vio modificada su comparecencia. Su cita, que originalmente debía desarrollarse a las 3:00 de la tarde, fue reprogramada para las 5:00 de la tarde.

El Congreso Nacional oficializó los nuevos horarios bajo el rótulo de juicio político, detallando textualmente: "Comisión resuelve señalar nueva hora para las audiencias en vista del atraso en la llegada del señor Mario Morazán".

Sin embargo, los magistrados suplentes anunciaron que no van a comparecer ante la comisión del CN.

"Necesitamos que tanto la comisión como el mismo pueblo hondureño sepan que se nos están violando las garantías constitucionales y las garantías establecidas por la Comisión Internacional de Derechos Humanos y todo lo que se llama el debido proceso", manifestó Gutiérrez.

"¿Cómo es posible que los mismos diputados nos denuncien? Nos denuncian nueve diputados, se forma una comisión de nueve diputados, nos denuncian cinco diputados y va a resolver el mismo congreso? Entonces, ¿qué garantía tenemos nosotros de que va a ser un proceso justo si no tenemos ninguna garantía, ninguna posibilidad? Y es más, algunos diputados ya se pronunciaron, ya dieron un juicio previo, ya dieron una sentencia previa en contra de nosotros", concluyó el magistrado suplente.

Por su parte, el órgano legislativo dio a conocer que, pese a los inconvenientes logísticos y ausencias, se continuará con el juicio político con la presentación de pruebas y relatos de los testigos.