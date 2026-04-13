Mario Morazán presenta recusación en contra de Kilvett Bertrand

Morazán argumentó que el legislador del Partido Nacional hizo prejuicios en su contra, además de asegurar que cometer delitos, señalando que esto "va más allá del juicio político".

Tegucigalpa, Honduras.- En el inicio del juicio político en su contra, el magistrado del Tribunal de Justicia Electoral ( TJE ), Mario Morazán , presentó una recusación contra la participación del diputado Kilvett Bertrand en la comisión que lleva su caso en el Congreso Nacional.

"Para que esta comisión sea objetiva es necesario que estén personas que no hayan prejuzgado. Hay varias personas que han prejuzgado, pero lo puedo dejar pasar, pero dentro de ustedes hay una persona que no solamente ha prejuzgado mi responsabilidad política, sino que ha aducido la existencia de responsabilidad penal. En consecuencia, en marco del derecho del debido proceso y un juicio transparente, objetivo e imparcial, yo por este medio presento recusación en contra del diputado Kilvett Bertrand", dijo Morazán ante la comisión especial del Congreso.

"El diputado no solamente me ha prejuzgado, sino que ha señalado que he cometido el delito contemplado en el artículo 499. Todavía sin conocimiento en la materia se atrevió a tipificarlo y sin conocer los hechos", agregó el magistrado, quien dijo contar con videos de las declaraciones de Bertrand.

Al contrario que el consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, Mario Morazán atendió el citatorio para comparecer ante la comisión de diputados que investiga la denuncia que derivó en el juicio político en su contra.