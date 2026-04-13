"La verdad me asiste": llegada de Mario Morazán al CN para audiencia de juicio político

El magistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Morazán, llegó este lunes -13 de abril- al Congreso Nacional (CN) para comparecer en la audiencia de juicio político programada en su contra.
Morazán ingresó al Salón de Retratos del Legislativo, donde ya se desarrolla la sesión convocada por la comisión encargada de investigar presuntas irregularidades en procesos electorales.
A su llegada, el magistrado, actualmente suspendido de su cargo, reiteró que no teme al proceso que enfrenta. “No tengo miedo, la verdad me asiste”, declaró ante medios de comunicación.
Asimismo, hizo un llamado a la población a seguir el desarrollo del caso. “Creo que el pueblo hondureño tiene interés en conocer la verdad, pongan atención y vamos a reflejar lo que hemos estado hablando”, expresó.
Su comparecencia estaba programada para las 11:00 de la mañana como parte de la jornada de audiencias impulsada por el Congreso Nacional.
Horas antes de presentarse al Legislativo, Morazán interpuso un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), acción que forma parte de su estrategia legal frente al proceso.
Pese a ello, el magistrado acudió a la citación y se presentó ante la comisión para continuar con el desarrollo del juicio político.
El caso se enmarca en las investigaciones legislativas sobre actuaciones de funcionarios electorales señalados por presuntas irregularidades.
La comisión del Congreso continuará con la evacuación de pruebas y testimonios para determinar si existen responsabilidades políticas.
Durante este día también están programadas otras tres audiencias, entre ellas, las de Lourdes Maribel Mejía Estapé, magistrada suplente del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) y Gabriel Gutiérrez Peralta, magistrado suplente del Tribunal de Justicia Electoral (TJE).