Clases vuelven a horario normal desde este lunes 1 de junio

Tegucigalpa, Honduras.- Miles de estudiantes regresarán a sus horarios habituales de clases a partir de este lunes 1 de junio, luego de que la Secretaría de Educación confirmara el restablecimiento de las jornadas académicas regulares en todo el territorio nacional. La decisión fue comunicada este sábado 30 de mayo mediante una circular oficial dirigida a las direcciones departamentales, municipales y distritales, así como a las autoridades de los centros educativos públicos y privados del país. Según explicó la institución, la medida se adopta tras una evaluación de las condiciones ambientales registradas durante los últimos días, las cuales muestran una mejora significativa en comparación con semanas anteriores.

Las lluvias registradas en distintas regiones del territorio nacional contribuyeron a disminuir los niveles de contaminación y a generar un ambiente más favorable para el desarrollo de las actividades académicas, indicó la Secretaría de Educación.

Finalizan horarios reducidos

Con esta disposición quedan suspendidos los horarios especiales que habían sido implementados como medida preventiva ante las condiciones climáticas y ambientales que afectaron varias zonas del país. A partir del lunes, los centros educativos deberán operar nuevamente bajo los horarios autorizados para cada nivel de enseñanza, tanto en actividades académicas como administrativas.

En el nivel prebásico, las clases volverán a desarrollarse de 8:00 de la mañana a 11:00 de la mañana, mientras que la educación básica y media retomará sus jornadas habituales. Para estos niveles, la jornada matutina funcionará de 7:00 de la mañana a 12:00 del mediodía; la vespertina de 12:30 de la tarde a 5:30 de la tarde y la nocturna de 5:30 de la tarde a 10:00 de la noche.