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Educación mantiene clases con horario reducido por altas temperaturas

Durante la próxima semana se mantendrán los horarios de clases de 7:00 a 11:00 de la mañana para la jornada matutina y de 1:00 a 5:00 de la tarde para la jornada vespertina

  • Actualizado: 24 de mayo de 2026 a las 12:35
Educación mantiene clases con horario reducido por altas temperaturas

Las autoridades instruyen a los profesores y directores de los centros para evitar que los menores se expongan a las altas temperaturas.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Educación (Seduc) ordenó mantener el horario reducido en todos los centros educativos del país durante la semana del lunes 25 al viernes 29 de mayo, como medida preventiva ante la persistente ola de calor y la posible sequía que afecta el territorio nacional.

Mediante la circular 029-SE-2026, firmada por Arely Argueta, titular de Educación, se instruye a las direcciones departamentales, municipales y distritales a cumplir la medida en todos los centros educativos, tanto gubernamentales como no gubernamentales.

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El objetivo principal de la medida es proteger la salud, la seguridad y el bienestar de estudiantes, docentes y personal administrativo ante las altas temperaturas que se han intensificado en las últimas semanas en el país, señala el comunicado.

El horario reducido en los centros escolares de Honduras se mantiene vigente desde hace un mes y continuará hasta nueva disposición, según las recomendaciones emitidas por la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) ante la ola de calor.

Este domingo las autoridades de Educación emitieron un nuevo oficio en el que informan que el horario reducido se mantendrá durante la próxima semana.

Este domingo las autoridades de Educación emitieron un nuevo oficio en el que informan que el horario reducido se mantendrá durante la próxima semana.

(Foto: Secretaría de Educación)

Los horarios aplicados por los centros educativos son de 7:00 a 11:00 de la mañana, para la jornada matutina, y de 1:00 a 5:00 de la tarde, para la jornada vespertina.

Las autoridades educativas instruyen a los directores de centros y docentes a adoptar medidas adicionales para evitar la exposición prolongada al calor, como limitar las actividades al aire libre y garantizar condiciones adecuadas dentro de las aulas para el desarrollo de las clases.

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En el caso de los centros no gubernamentales, la Secretaría dejó a criterio de cada director la modalidad y el horario de funcionamiento, siempre priorizando la protección de la comunidad educativa frente a las condiciones climáticas.

Las autoridades reiteraron que estas acciones responden a la necesidad de reducir riesgos como golpes de calor, deshidratación y otros problemas de salud, especialmente en niños y jóvenes, considerados entre los grupos más vulnerables.

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Redacción web
David Zapata
Periodista

Licenciado en Periodismo, egresado de la UNAH. Con más de 7 años de experiencia en coberturas a nivel nacional, con amplio conocimiento en temas del ramo de la Educación y cambio climático.

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