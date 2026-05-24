Educación mantiene clases con horario reducido por altas temperaturas

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Educación (Seduc) ordenó mantener el horario reducido en todos los centros educativos del país durante la semana del lunes 25 al viernes 29 de mayo, como medida preventiva ante la persistente ola de calor y la posible sequía que afecta el territorio nacional. Mediante la circular 029-SE-2026, firmada por Arely Argueta, titular de Educación, se instruye a las direcciones departamentales, municipales y distritales a cumplir la medida en todos los centros educativos, tanto gubernamentales como no gubernamentales.

El objetivo principal de la medida es proteger la salud, la seguridad y el bienestar de estudiantes, docentes y personal administrativo ante las altas temperaturas que se han intensificado en las últimas semanas en el país, señala el comunicado. El horario reducido en los centros escolares de Honduras se mantiene vigente desde hace un mes y continuará hasta nueva disposición, según las recomendaciones emitidas por la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) ante la ola de calor.

Los horarios aplicados por los centros educativos son de 7:00 a 11:00 de la mañana, para la jornada matutina, y de 1:00 a 5:00 de la tarde, para la jornada vespertina. Las autoridades educativas instruyen a los directores de centros y docentes a adoptar medidas adicionales para evitar la exposición prolongada al calor, como limitar las actividades al aire libre y garantizar condiciones adecuadas dentro de las aulas para el desarrollo de las clases.