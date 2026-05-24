Fondo de L1,800 millones atenderá a 800 mil afectados por sequía

Tegucigalpa, Honduras.- El Gobierno anunció la creación de un fondo de 70 millones de dólares, más de 1,800 millones de lempiras, para asistir a unas 800 mil personas afectadas por la severa sequía que golpea al país. Organismos internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), acompañarán las acciones humanitarias en las zonas más impactadas, donde la falta de lluvias ya produjo pérdidas agrícolas, inseguridad alimentaria y dificultades en el acceso al agua potable. De acuerdo con las autoridades de la ONU y de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), el plan contempla la distribución de alimentos, agua potable, insumos agrícolas y apoyo directo a familias que enfrentan condiciones extremas.

La ayuda estará enfocada principalmente en comunidades del corredor seco hondureño, considerado una de las regiones más vulnerables a la sequía en Centroamérica. Asimismo, el programa incluye estrategias para fortalecer la resiliencia de las comunidades mediante proyectos orientados a mejorar la seguridad alimentaria y promover la recuperación económica local. Reynaldo Sánchez, titular de Copeco, detalló que los fondos no serán administrados directamente por el Gobierno. En su lugar, serán gestionados por agencias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), mientras que las instituciones nacionales coordinarán la ejecución de las acciones en el territorio. Los pronósticos de sequía advierten pérdidas significativas en cultivos como el maíz y el frijol, lo que afectaría directamente a miles de productores a nivel nacional.