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Cortes de energía eléctrica programados para este miércoles 8 de julio en Honduras

Dos departamentos de Honduras serán de los más afectados por los cortes prolongados de energía eléctrica. ¿Usted se verá afectado? Entérese aquí

  • Actualizado: 07 de julio de 2026 a las 15:00
Cortes de energía eléctrica programados para este miércoles 8 de julio en Honduras

El municipio de Olanchito en el departamento de Yoro y otras zonas de Olancho serán las afectadas por los cortes de energía eléctrica este miércoles 8 de julio en Honduras.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Varias zonas de Honduras se quedarán sin fluido eléctrico este miércoles 8 de julio debido a los cortes programados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).

La ENEE, a través de su calendario semanal, dio a conocer los lugares que permanecerán sin el servicio. Entre los departamentos más afectados se encuentran Yoro y Olancho.

Los residentes de estas zonas deberán tomar las medidas correspondientes, ya que en algunos sectores los cortes fueron programados durante la mañana y la tarde, mientras que en otros iniciarán a partir de las 6:00 de la tarde.

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Tocoa, Colón 8:30 am a 5:30 pm

Bo. El Centro, Bo. Abajo, Bo. Buenos Aires, El Edén, Colón, La Esperanza, Bo. Las Flores, La Brassavola, La Génesis, Bo. El Estadio, Bo. Las Brisas, La Norteña, Bo. Manga Seca, Naciones Unidas, San Isidro, col. Miraflores, La Jiret, La Génesis, Palmeras, Mall Mega Plaza, col. Toronjal, Los Doctores, Salomón Martínez 1 y 2, Fabio Ochoa, Aurora, Laureles, Alemán 2, Las Uvas, 18 de Septiembre, Hospital San Isidro, Bomberos, Los Pinos, La Ceiba, La Independencia, Los Laureles, La Lempira, Tamarindo, Manga Seca, La Occidental, El Pedregal, DIPPSA, Texaco Basha, Hospital Bajo Aguán.

Tocoa (aldeas): Guapinol, La Concepción, Ceibita, La Bolsa, Hacienda Ganaderos del Norte, Cayo Sierra, Zamora, Cayo Campo, La Bolsa I y II, Corporación Dinant (Exportadora del Atlántico), San José de Corrales, Quebrada de Arena, Salamá, El Barro, Juan Antonio, La Nueva Suyapa, La Arenosa, Taujica, El Novillo, El 15, La 45, La Abisinia, El Tigre y residencial Prado Verde.

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Yoro 6:00 pm a 11:59 pm

Coyoles Central, Luz y Esperanza, Nerones, Palo Verde, Buenos Aires, Tierra Blanca, Limones A y B, Nombre de Jesús, Trojas 2, Trojas 3, La Unión, Envidia, Bálsamo, Buenos Aires Norte, El Cayo, aldea Calpules, aldea Trojes, Campo Rojo, Campo Rojo Nuevo y colonia Guadalupe.

Olanchito, Yoro de 6:00 pm a 11:59 pm

Olanchito (aldeas): Carril, Coyoles Aldea, Medina, Chorreras, Tejeras, Santa Bárbara, Tacualtuste, El Nance, Las Minas, San Dimas, San Juan, San Jerónimo, Santa Cruz, Arenal, Teguajal, El Potrero, San Patricio, Los Horcones, San Lorenzo Abajo, San Lorenzo, San Marcos y Savana.

Olanchito, Yoro y Olancho de 6:00 pm a 11:59 pm

Olanchito (colonias y barrios): Bo. El Centro, col. Rosales, El Bíblico, Dionisio, Los Ángeles, San Jorge, Murillo, Brisas de Uchapa, 25 de Noviembre, Valle Fresco, Bo. La Estación, col. Bella Vista, Ponce, Guillermo, San Luis, 21 de Noviembre, 15 de Septiembre, 8 de Febrero, Rosa Luque, Sitrabarimasa, 24 de Mayo, Mejía, Libertad, Reparto, Jacobo V. Cárcamo, Betania, Guanacaste, Conquista, Mariñán, Universitaria, Joaquín Reyes, Los Laureles, Ramón Amaya Amador, Monte Fresco, Miraflores, Satélite, Jaguas Abajo y Arriba, Bo. Arriba, El Triángulo, Marco Tulio, La Torre, Bo. Abajo, Miranda Quezada y Hospital Aníbal Murillo Escobar.

Olanchito (aldeas): Sutrasfco, Agalteca, Sabanetas, Potrerillo, Las Minas Aguán, El Ocote, Calpules, Teguajinal, Juncal, Chaparral, San Carlos, Barranco, Boca de Mame, San Francisco, Piedra del Tigre, Maloa, Trocaire, Armenia, El Cajón, El Bambú, Campo Nuevo, San Luis, Tepusteca, Sitraproadasa, Bálsamo Oriental, El Agricultor, Brisas de Monga, 12 de Diciembre, Agua Caliente, 4 de Enero, Lomitas, 21 de Abril y Sabanas de Ceibita.

Olancho (aldeas): La Unión, Los Encuentros, Esquipulas del Norte, Carrizal, Ciudad Vieja, Puerto Escondido, Caisesa, El Puente, Empacadoras Barimasa y El Cinco.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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