Cortes de energía eléctrica programados para este miércoles 8 de julio en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Varias zonas de Honduras se quedarán sin fluido eléctrico este miércoles 8 de julio debido a los cortes programados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE). La ENEE, a través de su calendario semanal, dio a conocer los lugares que permanecerán sin el servicio. Entre los departamentos más afectados se encuentran Yoro y Olancho. Los residentes de estas zonas deberán tomar las medidas correspondientes, ya que en algunos sectores los cortes fueron programados durante la mañana y la tarde, mientras que en otros iniciarán a partir de las 6:00 de la tarde.

Tocoa, Colón 8:30 am a 5:30 pm

Bo. El Centro, Bo. Abajo, Bo. Buenos Aires, El Edén, Colón, La Esperanza, Bo. Las Flores, La Brassavola, La Génesis, Bo. El Estadio, Bo. Las Brisas, La Norteña, Bo. Manga Seca, Naciones Unidas, San Isidro, col. Miraflores, La Jiret, La Génesis, Palmeras, Mall Mega Plaza, col. Toronjal, Los Doctores, Salomón Martínez 1 y 2, Fabio Ochoa, Aurora, Laureles, Alemán 2, Las Uvas, 18 de Septiembre, Hospital San Isidro, Bomberos, Los Pinos, La Ceiba, La Independencia, Los Laureles, La Lempira, Tamarindo, Manga Seca, La Occidental, El Pedregal, DIPPSA, Texaco Basha, Hospital Bajo Aguán. Tocoa (aldeas): Guapinol, La Concepción, Ceibita, La Bolsa, Hacienda Ganaderos del Norte, Cayo Sierra, Zamora, Cayo Campo, La Bolsa I y II, Corporación Dinant (Exportadora del Atlántico), San José de Corrales, Quebrada de Arena, Salamá, El Barro, Juan Antonio, La Nueva Suyapa, La Arenosa, Taujica, El Novillo, El 15, La 45, La Abisinia, El Tigre y residencial Prado Verde.

Yoro 6:00 pm a 11:59 pm

Coyoles Central, Luz y Esperanza, Nerones, Palo Verde, Buenos Aires, Tierra Blanca, Limones A y B, Nombre de Jesús, Trojas 2, Trojas 3, La Unión, Envidia, Bálsamo, Buenos Aires Norte, El Cayo, aldea Calpules, aldea Trojes, Campo Rojo, Campo Rojo Nuevo y colonia Guadalupe.

Olanchito, Yoro de 6:00 pm a 11:59 pm

Olanchito (aldeas): Carril, Coyoles Aldea, Medina, Chorreras, Tejeras, Santa Bárbara, Tacualtuste, El Nance, Las Minas, San Dimas, San Juan, San Jerónimo, Santa Cruz, Arenal, Teguajal, El Potrero, San Patricio, Los Horcones, San Lorenzo Abajo, San Lorenzo, San Marcos y Savana.

Olanchito, Yoro y Olancho de 6:00 pm a 11:59 pm