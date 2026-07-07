Cortes de energía eléctrica programados para este miércoles 8 de julio en Honduras

Olanchito (colonias y barrios): Bo. El Centro, col. Rosales, El Bíblico, Dionisio, Los Ángeles, San Jorge, Murillo, Brisas de Uchapa, 25 de Noviembre, Valle Fresco, Bo. La Estación, col. Bella Vista, Ponce, Guillermo, San Luis, 21 de Noviembre, 15 de Septiembre, 8 de Febrero, Rosa Luque, Sitrabarimasa, 24 de Mayo, Mejía, Libertad, Reparto, Jacobo V. Cárcamo, Betania, Guanacaste, Conquista, Mariñán, Universitaria, Joaquín Reyes, Los Laureles, Ramón Amaya Amador, Monte Fresco, Miraflores, Satélite, Jaguas Abajo y Arriba, Bo. Arriba, El Triángulo, Marco Tulio, La Torre, Bo. Abajo, Miranda Quezada y Hospital Aníbal Murillo Escobar.Olanchito (aldeas): Sutrasfco, Agalteca, Sabanetas, Potrerillo, Las Minas Aguán, El Ocote, Calpules, Teguajinal, Juncal, Chaparral, San Carlos, Barranco, Boca de Mame, San Francisco, Piedra del Tigre, Maloa, Trocaire, Armenia, El Cajón, El Bambú, Campo Nuevo, San Luis, Tepusteca, Sitraproadasa, Bálsamo Oriental, El Agricultor, Brisas de Monga, 12 de Diciembre, Agua Caliente, 4 de Enero, Lomitas, 21 de Abril y Sabanas de Ceibita.Olancho (aldeas): La Unión, Los Encuentros, Esquipulas del Norte, Carrizal, Ciudad Vieja, Puerto Escondido, Caisesa, El Puente, Empacadoras Barimasa y El Cinco.