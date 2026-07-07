Nueva plataforma: así puede solicitar antecedentes penales en línea en Honduras y desde el extranjero

Tegucigalpa, Honduras.- Tramitar los antecedentes penales en línea en Honduras ya era posible; sin embargo, el Poder Judicial habilitó una nueva plataforma más amigable que facilita el proceso y permite realizar el trámite de una forma más sencilla. A diferencia de la plataforma anterior, la nueva herramienta busca agilizar los trámites, reducir los tiempos de espera y facilitar el acceso a los servicios judiciales tanto para los hondureños que residen en el país como para quienes viven en el extranjero.

Desde 2022, el Poder Judicial mantenía habilitada una plataforma para descargar antecedentes penales en línea; sin embargo, muchas personas preferían realizar el trámite de forma presencial debido a que el sistema anterior resultaba más complejo. La nueva plataforma también permite tramitar el documento ya autenticado, un beneficio especialmente dirigido a los hondureños que viven en el extranjero y necesitan presentar este documento ante autoridades de otros países. Además, el sistema permite descargar el documento en formato digital y realizar el pago del trámite directamente en línea. Clic aquí para acceder a la plataforma.

Paso a paso para tramitar los antecedentes penales

En primer lugar, los interesados deberán completar un registro con la información personal que solicita la plataforma. Los datos requeridos son: 1. Nombre completo del solicitante. 2. Número de Documento Nacional de Identificación (DNI). 3. Fecha de nacimiento. 4. Correo electrónico. 5. Número de teléfono. 6. Dirección de residencia. 7. Tomarse una fotografía del rostro en ese momento. 8. Subir fotografías del Documento Nacional de Identificación por ambos lados (frontal y posterior). Una vez completado el registro, el usuario deberá seleccionar el tipo de documento que desea tramitar.

Las opciones disponibles son:

1) Antecedentes penales para uso en el extranjero. 2) Solicitud de autenticación de antecedentes penales. 3) Antecedentes penales para trabajo. 4) Antecedentes penales para otros usos.