Capturan en Yoro a uno de los hombres más buscados de Honduras

Yoro, Honduras.- Después de permanecer varios años evadiendo a la justicia, uno de los hombres que figuraba en la lista de los más buscados de Honduras fue capturado este martes 7 de julio durante un operativo policial desarrollado en el municipio de Olanchito, departamento de Yoro. La detención fue ejecutada por agentes de la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC), en coordinación con la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), quienes lograron ubicar al sospechoso durante labores de patrullaje. El detenido fue identificado como Julio Cecilio Ordóñez López, de 44 años, originario y residente en la aldea Nombre de Jesús, en Olanchito, lugar donde finalmente fue localizado por las autoridades.

De acuerdo con la información policial, el hombre permanecía prófugo desde hace varios años, ya que sobre él pesa una orden de captura emitida por un juzgado competente, razón por la que integraba los carteles oficiales de personas más buscadas en el país.

Orden de captura desde 2018

Las autoridades detallaron que Ordóñez López era reclamado por el Juzgado de Letras Seccional de Olanchito, que el 9 de mayo de 2018 emitió una orden de captura en su contra por el delito de parricidio en su grado de ejecución de tentativa. Desde entonces, el imputado no había sido presentado ante la justicia, por lo que las autoridades mantenían activa su búsqueda como parte de las operaciones para ejecutar órdenes judiciales pendientes. Tras su captura, los agentes realizaron el procedimiento correspondiente para garantizar su traslado bajo custodia y ponerlo a disposición de las autoridades competentes.

Presentado ante los tribunales