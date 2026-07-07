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Salud confirma nuevo caso de sarampión en escuela de San Pedro Sula; ya son 11

Con este hallazgo en Cofradía, San Pedro Sula, suman 11 los casos en el país, de los cuales cinco son autóctonos, encendiendo las alertas médicas

  • Actualizado: 07 de julio de 2026 a las 10:54
Salud confirma nuevo caso de sarampión en escuela de San Pedro Sula; ya son 11

Salud reporta nuevo contagio de sarampión en San Pedro Sula.

 Foto: Shutterstock

Honduras.- Las autoridades de la Secretaría de Salud confirmaron este martes -7 de julio- un nuevo caso de sarampión en una escuela de Cofradía, en San Pedro Sula, elevando a 11 el número de contagios hasta ahora.

De acuerdo con la información brindada por las autoridades, la afectada es compañera de uno de los niños que resultaron positivos con sarampión durante el reciente fin de semana en San Pedro Sula.

La directora del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), Odalis García, confirmó que este nuevo caso, la cifra de contagiados sube a 11. De este total, cinco corresponden a transmisión local, mientras que los cuatro contagios reportados el domingo corresponden al mismo núcleo familiar.

La funcionaria señaló que ante la alerta, se desplegó un monitoreo en los centros educativos donde estudian los menores contagiados con la enfermedad, con la finalidad de mantener la vigilancia epidemiológica.

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Alarma por contagios

Por su parte, el médico Carlos Umaña señaló que este escenario solo confirma los temores que las autoridades médicas venían manejando. "No teníamos casos de sarampión en el país desde 1997, y hoy ya se reportan contagios locales, lo que indica que el virus está circulando", manifestó ayer (lunes 6 de julio) sobre el panorama.

Asimismo, explicó la magnitud del riesgo que representa esta enfermedad que es altamente contagiosa.

"Cada paciente puede contagiar a 18 personas; es uno de los virus más peligrosos que existen. Puede provocar encefalitis, neumonía, entre otras complicaciones, y es potencialmente mortal, pues el 5 % de quienes lo padecen puede morir"

Por su parte, la jefa de la Región Metropolitana de San Pedro Sula, Lesbia Villatoro, informó que los pacientes contagiados con sarampión están en aislamiento domiciliario, bajo supervisión médica y seguimiento constante.

Mientras tanto, las autoridades de Salud instan a la población a vacunarse, argumentando que es la herramienta más eficaz para frenar el avance de la enfermedad. Entre otras medidas recomiendan el uso de la mascarilla en espacios cerrados y estar atentos ante síntomas como fiebre, conjuntivitis, tos y erupciones en la piel.

"La invitación a la población hondureña es buscar los servicios de vacunación. Tenemos vacunas seguras y gratuitas en más de 1,800 establecimientos de salud de la Secretaría de Salud y también en el Instituto Hondureño de Seguridad Social, donde se protege a la población contra 27 enfermedades", concluyó Odalis García.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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