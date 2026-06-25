Sarampión: Salud mantiene seguimiento a 263 casos sospechosos

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Salud (Sesal) mantiene en vigilancia epidemiológica a un total de 263 personas como sospechosas de sarampión, según dieron a conocer las autoridades sanitarias. Estas personas cumplen con la definición de caso sospechoso, es decir, que han presentado fiebre y erupción en la piel, no obstante, muchas de ellas ya fueron descartadas. La jefa del Programa Ampliado de Inmunización (PAI), Odalys García, aclaró que la mayoría de los casos sospechosos no tienen relación directa con los pacientes confirmados. Varios ya fueron descartados de manera clínica o mediante pruebas de laboratorio, apuntó la funcionaria.

Por su parte, Homer Mejía, jefe de la Unidad de Vigilancia, indicó que varios de los sospechosos se encuentran bajo monitoreo constante, como parte de las acciones de vigilancia epidemiológica. Mejía detalló que los equipos de salud han intensificado las acciones de vigilancia en los departamentos de Cortés y Yoro, así como en las islas de Roatán y Útila, donde se concentran las investigaciones epidemiológicas más recientes. Las autoridades resaltaron la importancia de desarrollar cercos epidemiológicos en las zonas con el propósito de contener la propagación del virus. En ese sentido recordaron que el sarampión es una enfermedad altamente contagiosa, con capacidad de transmisión elevada, donde una persona enferma puede transmitir el virus a 18 personas dentro de su entorno cercano. Por lo que, al haber actualmente seis casos confirmados en el territorio hondureño, existe el riesgo de propagación si no se toman las medidas de contención adecuadas, advierten expertos. Los expertos indicaron que el sarampión se transmite a través de gotas respiratorias al toser, estornudar o hablar, y puede afectar a personas de todas las edades.