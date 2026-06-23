Prohíben a centros privados realizar pruebas rápidas para detectar sarampión

Tegucigalpa, Honduras.- El aumento de casos sospechosos de sarampión ha llevado a personas con síntomas compatibles con la enfermedad a acudir a establecimientos de salud privados para solicitar pruebas de detección del virus. Sin embargo, la Secretaría de Salud (Sesal) informó este martes, mediante un comunicado, que quedó prohibido el uso de pruebas rápidas para la detección de antígenos y anticuerpos de sarampión y rubéola en establecimientos de salud públicos y privados. La medida es parte de las medidas para fortalecer la vigilancia epidemiológica ante el aumento de casos en el país.

Las autoridades informaron que el Laboratorio Nacional de Virología (LNV) es el único autorizado en el país para realizar pruebas para diagnosticar sarampión. El laboratorio cuenta con pruebas validadas y acreditadas por el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), lo que garantiza resultados precisos y confiables, señala el documento. "En consecuencia, queda prohibido el uso de pruebas rápidas para la detección de antígeno y anticuerpos (IgM e IgG) de sarampión y rubéola, tanto en establecimientos de salud públicos y no públicos", establece.

La Sesal exhortó a los prestadores de servicios de salud a cumplir con la disposición y a fortalecer la notificación inmediata de casos sospechosos, contribuyendo así a la detección temprana, el control oportuno de brotes. "Solo el Laboratorio Nacional de Virología tiene la acreditación y certificación para poder detectar el virus del sarampión", manifestó Homer Mejía, jefe de la Unidad de Vigilancia de la Salud. En ese sentido, Mejía indicó que toda persona que presente manifestaciones clínicas sospechosas de sarampión, fiebre o el sarpullido en cara que inicia en cara.