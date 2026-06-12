Cumplir esquema de vacunación contra el sarampión pide la Sesal: ¿quiénes son los más vulnerables?

Tegucigalpa, Honduras.- Cumplir oportunamente con el esquema nacional de vacunación contra el sarampión recomendó la Secretaría de Salud (Sesal) tras los casos positivos registrados en Honduras. Actualmente, el país registra cuatro casos confirmados de la enfermedad, por lo que se han reforzado las acciones de prevención y vigilancia sanitaria. La institución detalló que el esquema de vacunación contra el sarampión contempla la aplicación de la dosis cero para niños de 6 a 11 meses, la primera dosis a los 12 meses y la segunda dosis a los 18 meses de edad.

En el caso de niños de 1 a 4 años que no cuenten con carné o registro en el sistema LINVI, deben iniciar o completar el esquema, aplicando la primera dosis al momento de la captación y programando la segunda dosis un mes después con la vacuna SRP. Asimismo las autoridades sanitarias exigen la vacunación en grupos con mayor riesgo de exposición al virus, entre ellos migrantes, personal de salud, trabajadores del sector turismo, taxistas, transporte público, personal de migración y control fronterizo, así como viajeros internacionales hondureños o residentes en el país que se desplacen hacia naciones con circulación activa de sarampión como Guatemala, Estados Unidos, México y Canadá. La Secretaría de Salud aclaró que la vacuna contra el sarampión es segura y eficaz, sin embargo, está contraindicada en mujeres embarazadas, personas con inmunosupresión severa por enfermedades o tratamientos como cáncer y quimioterapia, personas con VIH y pacientes que reciben esteroides en dosis inmunosupresoras. Además, las autoridades indicaron que las personas nacidas antes de 1957 no requieren carnet de vacunación para salir del país, ya que se consideran inmunizadas de forma natural por exposición previa al virus. La Sesal también precisó que la exigencia del esquema de vacunación para viajes internacionales es obligatoria únicamente para ciudadanos hondureños y residentes que viajen a países con circulación activa del sarampión. Estas disposiciones no restringen la salida del país a ciudadanos extranjeros que transiten por territorio hondureño.