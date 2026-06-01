  1. Inicio
  2. · Honduras

Salud aplicará dosis cero de vacuna contra el sarampión a menores de 11 meses

Las autoridades anunciaron que la dosis se aplicará en los centros de salud de manera temporal y la misma no sustituye las dosis del esquema nacional de vacunación.

  • Actualizado: 01 de junio de 2026 a las 15:27
Salud aplicará dosis cero de vacuna contra el sarampión a menores de 11 meses

Los y las menores de entre 6 y 11 meses de edad ahora van a recibir una dosis de la vacuna contra el sarampión, rubéola y paperas.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Para disminuir el riesgo de propagación del sarampión en el país, la Secretaría de Salud (Sesal) requiere aplicar una dosis de la vacuna contra esta enfermedad a los niños y niñas menores de un año.

Luego de la confirmación de casos importados y la alerta epidemiológica regional que afecta a varios países de las Américas, las autoridades sanitarias informaron que se ha instruido la aplicación temporal de una dosis cero de la vacuna contra el sarampión, rubéola y parotiditis (SRP).

Salud busca a pasajeros de vuelo vinculado con segundo caso importado de sarampión

La población a vacunar es de entre seis y once meses de edad, con el objetivo de brindar protección temprana frente a la posible circulación del virus en el país.

De acuerdo con el análisis epidemiológico "existe un riesgo elevado de propagación del virus debido a la intensa movilidad de personas entre países, así como a la existencia de grupos poblacionales susceptibles que no cuentan con esquemas de vacunación completos".

La Secretaría de Salud informó sobre la aplicación de una dosis de la vacuna contra el sarampión, rubéola y paperas a los menores de 11 meses.

La Secretaría de Salud informó sobre la aplicación de una dosis de la vacuna contra el sarampión, rubéola y paperas a los menores de 11 meses.

 (Foto: Cortesía)

Las autoridades sanitarias explicaron que la dosis que se aplicará no sustituye el esquema nacional de vacunación, por lo que los menores deberán recibir posteriormente la primera dosis a los 12 meses o cuatro semanas después de la dosis cero, y la segunda dosis deberá aplicarse a los 18 meses.

La medida es temporal, segura y efectiva, y cuenta con el respaldo de organismos internacionales como la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), aseguraron las autoridades.

Salud llevará vacunación gratuita a centros comerciales de la capital

Esta estrategia busca reducir el riesgo de enfermedad grave y mortalidad en lactantes, así como disminuir la cantidad de personas susceptibles y fortalecer la respuesta ante posibles cadenas de transmisión.

Por lo que las autoridades hicieron un llamado a padres, madres y cuidadores a acudir a los establecimientos de salud más cercanos para verificar y completar el esquema de vacunación de los menores.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias