Salud aplicará dosis cero de vacuna contra el sarampión a menores de 11 meses

Tegucigalpa, Honduras.- Para disminuir el riesgo de propagación del sarampión en el país, la Secretaría de Salud (Sesal) requiere aplicar una dosis de la vacuna contra esta enfermedad a los niños y niñas menores de un año. Luego de la confirmación de casos importados y la alerta epidemiológica regional que afecta a varios países de las Américas, las autoridades sanitarias informaron que se ha instruido la aplicación temporal de una dosis cero de la vacuna contra el sarampión, rubéola y parotiditis (SRP).

La población a vacunar es de entre seis y once meses de edad, con el objetivo de brindar protección temprana frente a la posible circulación del virus en el país. De acuerdo con el análisis epidemiológico "existe un riesgo elevado de propagación del virus debido a la intensa movilidad de personas entre países, así como a la existencia de grupos poblacionales susceptibles que no cuentan con esquemas de vacunación completos".

Las autoridades sanitarias explicaron que la dosis que se aplicará no sustituye el esquema nacional de vacunación, por lo que los menores deberán recibir posteriormente la primera dosis a los 12 meses o cuatro semanas después de la dosis cero, y la segunda dosis deberá aplicarse a los 18 meses. La medida es temporal, segura y efectiva, y cuenta con el respaldo de organismos internacionales como la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), aseguraron las autoridades.