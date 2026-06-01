PGR bajo amenaza de protestas por despido de exempleados públicos

Tegucigalpa, Honduras.- La Procuraduría General de la República (PGR) permaneció bajo resguardo policial durante las primeras horas de este lunes 1 de junio ante la amenaza de protestas anunciadas por un grupo de exempleados de diferentes instituciones estatales.
Este grupo de personas exigen el pago de salarios y prestaciones laborales pendientes tras su despido de entes estatales con la llegada del gobierno de Nasry Asfura.
Sin embargo, personal de la PGR explicó a EL HERALDO que la presencia policial tuvo carácter "preventivo", ya que se mantuvo únicamente durante las primeras horas de este lunes, debido a que las manifestaciones anunciadas no llegaron a concretarse.
"El edificio de la PGR solo estuvo bajo respaldo policial en la mañana por las supuestas amenazas de tomas frente al edificio, pero las personas que iban a realizar protestas nunca llegaron", indicó una fuente de la entidad estatal.
Exigencias y medidas
Pese a ello, exservidores públicos expresaron mediante redes sociales que exigirán el cumplimiento de sus derechos laborales por las vías correspondientes hasta obtener una respuesta satisfactoria.
Además, advirtieron que no descartan emprender nuevas medidas de presión en los próximos días ante las autoridades competentes.
Sin embargo, frente a un panorama de amenazas, la presencia policial se mantuvo durante las primeras horas de este lunes, ya que a partir de las 9:00 de la mañana, las actividades en la Procuraduría General de la República se desarrollaban con normalidad y la atención al público continuaba sin interrupciones o reportes de incidentes.
Mientras tanto, las autoridades indicaron que mantendrán vigilancia preventiva en los alrededores del organismo para responder ante cualquier eventualidad y evitar alteraciones al orden público.