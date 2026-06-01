PGR bajo amenaza de protestas por despido de exempleados públicos

Tegucigalpa, Honduras.- La Procuraduría General de la República (PGR) permaneció bajo resguardo policial durante las primeras horas de este lunes 1 de junio ante la amenaza de protestas anunciadas por un grupo de exempleados de diferentes instituciones estatales. Este grupo de personas exigen el pago de salarios y prestaciones laborales pendientes tras su despido de entes estatales con la llegada del gobierno de Nasry Asfura.

Sin embargo, personal de la PGR explicó a EL HERALDO que la presencia policial tuvo carácter "preventivo", ya que se mantuvo únicamente durante las primeras horas de este lunes, debido a que las manifestaciones anunciadas no llegaron a concretarse.

"El edificio de la PGR solo estuvo bajo respaldo policial en la mañana por las supuestas amenazas de tomas frente al edificio, pero las personas que iban a realizar protestas nunca llegaron", indicó una fuente de la entidad estatal.

Exigencias y medidas

Pese a ello, exservidores públicos expresaron mediante redes sociales que exigirán el cumplimiento de sus derechos laborales por las vías correspondientes hasta obtener una respuesta satisfactoria. Además, advirtieron que no descartan emprender nuevas medidas de presión en los próximos días ante las autoridades competentes.