Zelaya promete asistencia a familias afectadas por mortal choque en la colonia Villa Nueva

Tegucigalpa, Honduras.-El alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, llegó este lunes 1 de junio a la colonia Villa Nueva de Tegucigalpa para solidarizarse con las familias afectadas por el accidente en el que una volqueta se estrelló contra varios negocios y viviendas, dejando al menos cinco muertos y casi una decena de personas heridas.

Durante su visita al lugar de la tragedia, el edil expresó que la prioridad inmediata de las autoridades municipales es atender las necesidades de las familias afectadas y brindarles el acompañamiento necesario en medio de la emergencia.

"Ahorita lo más importante es solidarizarnos con las familias. Si necesitan kits, si necesitan alimentos, si necesitan un lugar donde vivir por mientras, si necesitan ataúdes, si necesitan terrenos, no importa", manifestó Zelaya al ponerse a disposición de los afectados.