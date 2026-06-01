Zelaya promete asistencia a familias afectadas por mortal choque en la colonia Villa Nueva

Tegucigalpa, Honduras.-El alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, llegó este lunes 1 de junio a la colonia Villa Nueva de Tegucigalpa para solidarizarse con las familias afectadas por el accidente en el que una volqueta se estrelló contra varios negocios y viviendas, dejando al menos cinco muertos y casi una decena de personas heridas.
Durante su visita al lugar de la tragedia, el edil expresó que la prioridad inmediata de las autoridades municipales es atender las necesidades de las familias afectadas y brindarles el acompañamiento necesario en medio de la emergencia.
"Ahorita lo más importante es solidarizarnos con las familias. Si necesitan kits, si necesitan alimentos, si necesitan un lugar donde vivir por mientras, si necesitan ataúdes, si necesitan terrenos, no importa", manifestó Zelaya al ponerse a disposición de los afectados.
El alcalde indicó que personal de la Alcaldía Municipal del Distrito Central permanece en la zona recopilando información para identificar las necesidades más urgentes de quienes perdieron a un ser querido o tienen familiares hospitalizados tras el accidente.
Asimismo, señaló que la emergencia humanitaria es la principal preocupación en estos momentos, por lo que cualquier análisis sobre responsabilidades o decisiones futuras deberá esperar hasta que se atienda a las víctimas.
"Bueno, eso ya es posterior, atender la emergencia. Ahorita la emergencia es la familia. Nuestra solidaridad completa", expresó el jefe edilicio.
Zelaya reconoció el impacto emocional que ha generado la tragedia en la comunidad y afirmó que resulta difícil comprender cómo ocurren hechos de esta magnitud. "Es tan difícil en estos momentos que uno no sabe por qué pasan estas cosas. Aquí estamos para atender a las familias", añadió.
Informó que, una vez superada la etapa más crítica de atención a las víctimas, sostendrá reuniones con las autoridades correspondientes para evaluar las acciones que se tomarán tras el accidente que ha conmocionado a los habitantes de la capital.