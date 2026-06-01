Varias personas muertas y heridas deja accidente de volqueta en la colonia Villa Nueva

De manera preliminar, se informó que varias personas habrían fallecido y otras más resultaron heridas, pero será hasta la remoción de escombros que se conozca el número exacto.

En el lugar, un joven confirmó el fallecimiento de su madre, identificada como Marisol Ramírez Ortiz.

Adicionalmente, una de las personas heridas informó mientras era trasladada en ambulancia que su hija, de apenas nueve años, está desaparecida.

Tegucigalpa, Honduras.- Una volqueta perdió los frenos e impactó contra varios negocios en la colonia Villa Nueva de Tegucigalpa, dejando varias personas heridas y fallecidas. El Cuerpo de Bomberos llegó al lugar del accidente y confirmó el despliegue de varias unidades de emergencia. "Tenemos una unidad de rescate, una unidad contra incendios y 15 elementos realizando operaciones de rescate tras el impacto de una volqueta contra varias unidades de mototaxis", informaron. Los socorristas, junto con pobladores de la zona, comenzaron a evacuar a las personas afectadas. Sin embargo, algunas víctimas ya no presentaban signos vitales. De manera preliminar, se informó que al menos cinco personas habrían fallecido y varias más resultaron heridas.

Testigos relataron que en el sector funcionan una llantera y un negocio de comida. Además, aseguraron que la volqueta se desplazaba a gran velocidad y que no hubo tiempo para reaccionar. Debido a la fuerza del impacto, el vehículo derribó varias paredes de los establecimientos. Los equipos de rescate continúan removiendo escombros en busca de posibles víctimas. En el lugar, un joven confirmó el fallecimiento de su madre, identificada como Marisol Ramírez Ortiz.