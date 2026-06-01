Conadeh pide investigar a agentes de la Dipampco tras anuncio de su eliminación

Tegucigalpa, Honduras. -El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) señaló que la eliminación de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) debe ir acompañada de investigaciones individuales y sanciones a los agentes responsables de violaciones a derechos humanos en el marco del estado de excepción. El Director del Observatorio Nacional de Derechos Humanos del Conadeh, Daniel Cáceres, manifestó que “si bien la Dirección desapareció o va a desaparecer, no es menos cierto que las violaciones a los derechos humanos tampoco desaparecen”. “En este caso debe hacerse investigación a cada dependencia de la Dipampco a nivel nacional para investigar y sancionar a los presuntos responsables”, aseguró Cáceres.

Reveló que, desde diciembre de 2022 hasta el cese del estado de excepción, en enero del 2026, el Conadeh registró más de 1,000 quejas contra agentes estatales, especialmente policiales. Durante ese periodo, alrededor de 295 quejas, atendidas por el Conadeh, fueron contra agentes de la Dipampco y una cifra que ronda las 225, contra agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI). Las quejas de la población contra los agentes del orden, están relacionadas con la perdida de objetos personales durante los allanamientos, daños a la propiedad privada, allanamientos sin orden judicial, uso desproporcionado de la fuerza, tanto en los allanamientos como en la aprehensión y en el traslado de las personas a un centro de detención.

Además, malos tratos, falta de precisión sobre las razones o motivos de la detención, detención de personas fuera del ámbito de acción del PCM, amenazas, intimidaciones e incluso abuso sexual. “El Conadeh atendió quejas contra los agentes de los cuerpos de seguridad en los 18 departamentos del país. Sin embargo, la mayoría de los casos se concentraron en Cortés y Francisco Morazán debido a la cantidad de agentes policiales. Pero también por la ola de criminalidad que afecta a ambos departamentos, lo cual está conexo con las intervenciones de los agentes de la Dipampco”, explicó Daniel Cáceres. Respecto al inicio de las pruebas de confianza en la Policía Nacional, el funcionario indicó que desde el Conadeh “se valora que los informes con hallazgos y recomendaciones sean tomados en cuenta por la Secretaría de Seguridad”.