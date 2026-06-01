Juramentan a Mariano Jiménez Talavera como nuevo embajador de Honduras en Italia

Tegucigalpa, Honduras.-La secretaria de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, Mireya Agüero, juramentó a Mariano Jiménez Talavera como nuevo embajador de Honduras en Italia.
La Cancillería informó que Jiménez Talavera también representará a Honduras ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA).
El diplomático es egresado de la carrera de agronomía de la Escuela Agrícola Panamericana Zamorano y posee un máster en Administración de Empresas de INCAE.
Además, fungió como Secretario de Estado en los Despachos de Agricultura y Ganadería (SAG) durante el gobierno del Presidente Ricardo Maduro.
El embajador Mariano Jiménez Talavera sustituye a Ernesto Pumpo en la sede diplomática en Italia.
El nuevo embajador va a fortalecer las relaciones diplomáticas entre Honduras e Italia las que de mantienen desde 1861.