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Juramentan a Mariano Jiménez Talavera como nuevo embajador de Honduras en Italia

El nuevo representante diplomático de Honduras en Italia es un destacado ingeniero agrónomo graduado de la Escuela Agrícola Panamericana Zamorano

  • Actualizado: 01 de junio de 2026 a las 15:42
Juramentan a Mariano Jiménez Talavera como nuevo embajador de Honduras en Italia

La secretaria de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, fue la encargada de juramentar a Mariano Jiménez Talavera como embajador de Honduras en Italia.

FOTO: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.-La secretaria de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, Mireya Agüero, juramentó a Mariano Jiménez Talavera como nuevo embajador de Honduras en Italia.

La Cancillería informó que Jiménez Talavera también representará a Honduras ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA).

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El diplomático es egresado de la carrera de agronomía de la Escuela Agrícola Panamericana Zamorano y posee un máster en Administración de Empresas de INCAE.

Además, fungió como Secretario de Estado en los Despachos de Agricultura y Ganadería (SAG) durante el gobierno del Presidente Ricardo Maduro.

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El embajador Mariano Jiménez Talavera sustituye a Ernesto Pumpo en la sede diplomática en Italia.

El nuevo embajador va a fortalecer las relaciones diplomáticas entre Honduras e Italia las que de mantienen desde 1861.

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Agustín Lagos
Agustín Lagos
Periodista

Licenciado en Periodismo, graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Redactor de EL HERALDO desde el 2003 en la cobertura de temas relacionados con seguridad, derechos humanos, política y educación.

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