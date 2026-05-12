Cancillería juramenta nuevos embajadores en Alemania, Panamá y Dominicana

El objetivo de las autoridades hondureñas es “fortalecer el servicio exterior con la designación de diplomáticos de carrera y de gran experiencia”.

Tegucigalpa, Honduras.- La secretaria de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, Mireya Agüero, juramentó nuevos embajadores de Honduras en distintos países .

La canciller Agüero, juramentó como nueva embajadora de Honduras ante la República Federal de Alemania a Sandra Yamileth Ponce Aguilera, una destacada profesional del derecho que se había desempeñado como Fiscal en el Ministerio Público (MP).

También ostentó diversos cargos dentro del servicio exterior hondureño, entre ellos como ministra consejera para asuntos políticos y de cooperación en la Embajada de Honduras ante la República de Italia, así como consejera en la Misión Permanente de Honduras ante las Naciones Unidas en Ginebra y ante la Oficina de las Naciones Unidas en Viena.

Los otros dos diplomáticos a quienes se les juramentó fue a Ernesto Alfonso Pumpo, quien se había desempeñado como embajador en Italia y fue nombrado como el nuevo representante de Honduras en República Dominicana.

También se designó a Rafael Fernando Sierra Quesada, como embajador de Honduras ante la República de Panamá.